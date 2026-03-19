"Quedé atada de manos": Erika Buenfil víctima de fraude; le roban todos sus ahorros

Lo que parecía una revisión rutinaria terminó convirtiéndose en una pesadilla. Erika Buenfil relató que, al consultar su estado de cuenta antes de realizar una compra cotidiana, se encontró con una realidad devastadora, su saldo estaba en ceros.

Ese momento marcó el inicio de una crisis financiera inesperada. La actriz, reconocida por su trayectoria en telenovelas, descubrió que sus cuentas habían sido vaciadas de manera sistemática mediante un fraude que se extendió durante meses sin ser detectado.

¿Cómo ocurrió el fraude?

De acuerdo con el testimonio de Erika Buenfil, el esquema fue tan silencioso como efectivo. La persona responsable habría tenido acceso a su información bancaria —presuntamente una exempleada de la institución financiera—, lo que permitió realizar cargos automáticos sin levantar sospechas inmediatas.

El método consistía en la contratación de múltiples seguros médicos vinculados a su cuenta. Estos cargos, aparentemente legítimos, se repetían mes a mes, drenando su patrimonio poco a poco.

“Tenía hasta asegurada la uña”, comentó con ironía la actriz, evidenciando la magnitud y variedad de los cobros indebidos.

Fraude Canva

Obstáculos para recuperar su dinero

Cuando finalmente detectó las irregularidades, la situación ya era crítica. Erika Buenfil intentó cancelar los cargos, pero se encontró con bloqueos técnicos que impedían dar de baja las pólizas.

Este detalle complicó aún más el panorama, ya que las deducciones continuaban mientras buscaba una solución. Aunque acudió a la sucursal bancaria y recibió cierta asistencia, no logró recuperar la totalidad del dinero sustraído.

El impacto emocional: “Fue horrible”

Más allá de lo económico, el golpe emocional fue profundo. En el pódcast Mi mejor error, la actriz compartió cómo vivió ese momento:

Fue horrible, me angustié, la pasé muy mal porque se llevaron todos mis ahorros, mis tarjetas de crédito fueron congeladas, quedé atada de manos.

La situación se agravó debido a que, en ese periodo, no contaba con un contrato laboral activo, lo que limitó aún más sus opciones para recuperarse.

Erika Buenfil Captura de pantalla de Instagram (Foto: erikabuenfil50)

Sobrevivir sin ingresos: una etapa crítica

Ante la falta de recursos, Erika Buenfil tuvo que recurrir a medidas extremas para salir adelante. Entre ellas, la venta de joyas personales y el apoyo de amistades cercanas.

Incluso relató que una amiga que viajaba desde Estados Unidos la ayudó en uno de los momentos más complicados. Con esfuerzo, logró reunir alrededor de 50 mil pesos, cantidad que le permitió cubrir gastos básicos.

Con eso conseguí salir adelante… no podía ni ir a los taquitos, recordó

Erika Buenfil

El peso de la responsabilidad familiar

Uno de los aspectos más duros de esta etapa fue la responsabilidad de mantener a su hijo, Nicolás. La actriz confesó que tuvo que pedir dinero prestado para cumplir con sus obligaciones.

Yo con la responsabilidad de mi hijo tuve que pedir prestado… el dinero no es lo más importante, pero sí es importante.

Erika Buenfil

El punto de inflexión

A pesar de la adversidad, la historia de Erika Buenfil no se detuvo ahí. Con el apoyo de conocidos, consiguió una oportunidad laboral en teatro que le permitió generar ingresos nuevamente.

Posteriormente, su incorporación a una nueva telenovela marcó el inicio de su recuperación económica y emocional.

Esas derrotas y golpes económicos me hicieron subir, porque llegué al fondo, expresó.

Una historia que alerta y deja lecciones

El caso de Erika Buenfil no solo expone la vulnerabilidad de los usuarios ante fraudes financieros sofisticados, sino también la importancia de monitorear constantemente las cuentas bancarias.

Su experiencia, marcada por la angustia pero también por la resiliencia, se ha convertido en una advertencia para miles de personas y en un ejemplo de cómo reconstruirse incluso después de tocar fondo.

AAAT*