¿Qué ver en el cine en agosto de 2026? Insidious, Coyote vs Acme y más en la cartelera

Agosto llegará con una de las carteleras más variadas del año. Durante las próximas semanas habrá espacio para el terror, la acción, el romance, las comedias, el cine familiar y hasta funciones especiales para los amantes de la música y los clásicos del séptimo arte.

Si estás planeando una visita al cine, aquí puedes consultar todos los estrenos de cine de agosto de 2026 para que vayas armando el plan.

Estos son todos los estrenos de cine de agosto

6 de agosto

Insaciable

Una historia de horror centrada en una presencia que comienza a alterar la vida de un grupo de personas mientras un oscuro secreto sale a la luz.

'Insaciable' apuesta por una nueva historia de terror sobrenatural. Redes Sociales

Tu corazón será destrozado

Drama romántico que sigue la relación de dos jóvenes obligados a enfrentar decisiones que pondrán a prueba su futuro juntos.

Reproducir Polina llega a un nuevo colegio intentando pasar desapercibida, pero rápidamente se convierte en el blanco de los abusos de sus compañeros.

El Día D: Bajo presión

Recrea uno de los momentos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de quienes participaron en el desembarco de Normandía.

La muerte de Robin Hood

Con Hugh Jackman como protagonista, esta versión presenta a un Robin Hood envejecido que debe enfrentar las consecuencias de su pasado en los últimos años de su vida.

Hugh Jackman protagoniza 'La muerte de Robin Hood', uno de los dramas del mes. De A Planeta

13 de agosto

Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma

Comedia de terror ambientada en un campamento de verano donde las vacaciones toman un rumbo inesperado tras una serie de sucesos inquietantes.

Reproducir ¿Qué pasa cuando intentas revivir una franquicia slasher olvidada? 🔪🩸

El final de la calle Oak

Thriller que sigue a varios vecinos mientras intentan descubrir qué ocurre detrás de una serie de hechos extraños en una comunidad aparentemente tranquila.

Loco México Mágico

Comedia mexicana que combina humor con situaciones inspiradas en la cultura y las tradiciones del país.

'Loco México Mágico' apuesta por el humor inspirado en la cultura mexicana. IMDb

Paw Patrol: La dino película

Los cachorros de la Patrulla Canina emprenden una nueva misión en un mundo lleno de dinosaurios para proteger a sus amigos y salvar el día.

Reproducir ¡Una aventura perrunamente prehistórica te espera! 🌋🦖🐾

14 de agosto

Nimrods: A Green Day Comedy

Comedia inspirada en los primeros años de la banda estadounidense Green Day, que retrata las aventuras de un grupo de amigos unidos por la música punk.

20 de agosto

La noche del demonio: Están entre nosotros

La nueva entrega del universo Insidious presenta una amenaza que logra cruzar desde El Más Allá hasta el mundo real, obligando a nuevos personajes a enfrentarse a entidades sobrenaturales.

'La noche del demonio: Están entre nosotros' es uno de los estrenos más esperados del mes. IMDb

Relajadas y muy peligrosas

Comedia de acción protagonizada por dos mujeres que terminan involucradas en una misión mucho más peligrosa de lo que imaginaban.

Reproducir RELAJADAS Y MUY PELIGROSAS Tráiler Español Subtitulado (2026)

Código: Venganza

Jason Statham interpreta a un hombre dispuesto a enfrentarse a una organización criminal mientras busca hacer justicia por cuenta propia.

27 de agosto

Coyote vs Acme

Después de años de accidentes provocados por los productos ACME, el Coyote decide demandar a la empresa en una comedia que mezcla personajes animados con actores reales, incluido John Cena.

'Coyote vs Acme' finalmente llegará a los cines tras años de incertidumbre. IMDb

Solo por una noche

Drama romántico que explora cómo una sola noche puede cambiar por completo el rumbo de la vida de sus protagonistas.

Reproducir ¿Qué pasaría si una noche caótica resulta ser lo mejor que te ha pasado en la vida?

La guerra de los últimos

Dirigida por Ridley Scott, esta producción presenta un conflicto de gran escala que pondrá en juego el futuro de la humanidad.

Bendito Corazón

Drama que sigue a varios personajes mientras enfrentan conflictos relacionados con la fe, la culpa y las relaciones familiares.

El drama 'Bendito corazón' se estrenará a finales de agosto. IMDb

¿Cuál será la película más taquillera de agosto?

Aunque la cartelera de agosto de 2026 incluye estrenos para todos los públicos, hay algunas producciones que parten como favoritas para liderar la taquilla durante las próximas semanas.

Uno de los títulos con mayores posibilidades es La noche del demonio: Están entre nosotros.

La franquicia Insidious ha construido una base sólida de seguidores desde el estreno de la primera película en 2010 y cada nueva entrega suele despertar interés entre quienes disfrutan del cine de terror.

Además, esta nueva historia promete ampliar el universo de El Más Allá, uno de los elementos más reconocidos de la saga.

Otro estreno que podría registrar una gran asistencia es Coyote vs Acme. La película ha generado expectativa desde hace varios años debido a la historia detrás de su lanzamiento, ya que permaneció terminada durante mucho tiempo antes de recibir una fecha oficial de estreno.