Última Hora Impreso de hoy

¿Qué ver en el cine en agosto de 2026? Insidious, Coyote vs Acme y más en la cartelera

Consulta todos los estrenos de cine de agosto de 2026 en México.

Por: Karla Palacio

Agosto de 2026 traerá más de 20 estrenos a la cartelera de cine en México.
Agosto de 2026 traerá más de 20 estrenos a la cartelera de cine en México.Especial

Agosto llegará con una de las carteleras más variadas del año. Durante las próximas semanas habrá espacio para el terror, la acción, el romance, las comedias, el cine familiar y hasta funciones especiales para los amantes de la música y los clásicos del séptimo arte.

Si estás planeando una visita al cine, aquí puedes consultar todos los estrenos de cine de agosto de 2026 para que vayas armando el plan.

Estos son todos los estrenos de cine de agosto 

6 de agosto

 Insaciable  

Una historia de horror centrada en una presencia que comienza a alterar la vida de un grupo de personas mientras un oscuro secreto sale a la luz. 

'Insaciable' apuesta por una nueva historia de terror sobrenatural.
'Insaciable' apuesta por una nueva historia de terror sobrenatural.Redes Sociales

Tu corazón será destrozado 

Drama romántico que sigue la relación de dos jóvenes obligados a enfrentar decisiones que pondrán a prueba su futuro juntos. 

Polina llega a un nuevo colegio intentando pasar desapercibida, pero rápidamente se convierte en el blanco de los abusos de sus compañeros. Cuando el chico más temido del colegio interviene, ella acepta un trato inesperado: él fingirá ser su novio para protegerla, pero ella deberá seguir todas sus reglas. Lo que comienza como un acuerdo frío termina convirtiéndose en una relación intensa donde los sentimientos reales comienzan a aparecer… y donde cualquier error puede terminar rompiendo un corazón. #TuCorazonSeráDestrozado
Reproducir
Polina llega a un nuevo colegio intentando pasar desapercibida, pero rápidamente se convierte en el blanco de los abusos de sus compañeros.  

El Día D: Bajo presión 

Recrea uno de los momentos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de quienes participaron en el desembarco de Normandía. 

La muerte de Robin Hood

Con Hugh Jackman como protagonista, esta versión presenta a un Robin Hood envejecido que debe enfrentar las consecuencias de su pasado en los últimos años de su vida.

Hugh Jackman protagoniza 'La muerte de Robin Hood', uno de los dramas del mes.
Hugh Jackman protagoniza 'La muerte de Robin Hood', uno de los dramas del mes.De A Planeta

13 de agosto

Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma

Comedia de terror ambientada en un campamento de verano donde las vacaciones toman un rumbo inesperado tras una serie de sucesos inquietantes.

¿Qué pasa cuando intentas revivir una franquicia slasher olvidada?
Reproducir
¿Qué pasa cuando intentas revivir una franquicia slasher olvidada? 🔪🩸  

El final de la calle Oak

Thriller que sigue a varios vecinos mientras intentan descubrir qué ocurre detrás de una serie de hechos extraños en una comunidad aparentemente tranquila.

Loco México Mágico

Comedia mexicana que combina humor con situaciones inspiradas en la cultura y las tradiciones del país.

'Loco México Mágico' apuesta por el humor inspirado en la cultura mexicana.
'Loco México Mágico' apuesta por el humor inspirado en la cultura mexicana.IMDb

Paw Patrol: La dino película

Los cachorros de la Patrulla Canina emprenden una nueva misión en un mundo lleno de dinosaurios para proteger a sus amigos y salvar el día.

¡Una aventura perrunamente prehistórica te espera!
Reproducir
¡Una aventura perrunamente prehistórica te espera! 🌋🦖🐾   

14 de agosto

Nimrods: A Green Day Comedy

Comedia inspirada en los primeros años de la banda estadounidense Green Day, que retrata las aventuras de un grupo de amigos unidos por la música punk. 

 20 de agosto

La noche del demonio: Están entre nosotros

La nueva entrega del universo Insidious presenta una amenaza que logra cruzar desde El Más Allá hasta el mundo real, obligando a nuevos personajes a enfrentarse a entidades sobrenaturales.

'La noche del demonio: Están entre nosotros' es uno de los estrenos más esperados del mes.
'La noche del demonio: Están entre nosotros' es uno de los estrenos más esperados del mes.IMDb

Relajadas y muy peligrosas

Comedia de acción protagonizada por dos mujeres que terminan involucradas en una misión mucho más peligrosa de lo que imaginaban.

RELAJADAS Y MUY PELIGROSAS Tráiler Español Subtitulado (2026) © 2026 - Diamond FilmsLatam #TráilerFilmEspañol #Pelicula #Trailer #Estreno ✅ Suscríbete al canal : https://youtu.be/rXxg4XnEhCs #TráilerDePelícula #EstrenosDeCine #AvancesDePelículas Tráiler Film Español, tráilers de películas ,tráiler oficial, tráilers en español, estrenos de cine, avances de películas, nuevos tráilers, próximos estrenos, películas 2026, cine online, mejores tráilers, tráilers HD, Tráilers completos, tráilers recientes, tráiler de acción, tráiler de terror, tráiler de comedia, tráiler de drama, tráiler de ciencia ficción, tráiler de suspenso, tráiler de animación, Trailer oficial, Prime video, teaser trailer, sneak peek, clip exclusivo, avance oficial, tráiler doblado, tráiler subtitulado, tráiler internacional
Reproducir
RELAJADAS Y MUY PELIGROSAS Tráiler Español Subtitulado (2026)  

Código: Venganza

Jason Statham interpreta a un hombre dispuesto a enfrentarse a una organización criminal mientras busca hacer justicia por cuenta propia.

27 de agosto

Coyote vs Acme

Después de años de accidentes provocados por los productos ACME, el Coyote decide demandar a la empresa en una comedia que mezcla personajes animados con actores reales, incluido John Cena.

'Coyote vs Acme' finalmente llegará a los cines tras años de incertidumbre.
'Coyote vs Acme' finalmente llegará a los cines tras años de incertidumbre.IMDb

Solo por una noche

Drama romántico que explora cómo una sola noche puede cambiar por completo el rumbo de la vida de sus protagonistas.

Próximamente solo en cines Síguenos en facebook: https://www.facebook.com/UniversalPicturesMX Encuéntranos en Instagram: https://www.instagram.com/universalmx Síguenos en Twitter: https://x.com/UniversalMX Síguenos en TikTok: https://www.tiktok.com/@universalpicturesmx Encuéntranos en Threads: https://www.threads.net/@universalmx http://www.soloporunanoche-pelicula.mx Género: Comedia romántica Director: Will Gluck Co-Escrita por: Will Gluck, basado en un guion de Travis Braun Productores: Will Gluck, Jacqueline Monetta Reparto: Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke, Julia Fox, King Princess, Ziwe, Ben Marshall, con Molly Ringwald y Levar Burton ¿Qué pasaría si una noche caótica resulta ser lo mejor que te ha pasado en la vida? Este año, Will Gluck, el cineasta de Con todos menos contigo y Se dice de mí, rinde homenaje a la comedia romántica moderna en la pantalla grande con una película original fresca, ingeniosa y encantadora sobre la búsqueda del amor en la noche menos romántica del año.  La nominada al Óscar® Monica Barbaro (Un completo desconocido, Top Gun: Maverick) y el nominado al BAFTA, Callum Turner (Los amos del aire, La franquicia de Animales Fantásticos) protagonizan como Allie y Owen, dos desconocidos en busca del amor que se cruzan en una versión ligeramente ficticia de la ciudad de NuevaYork durante la única noche del año en la que las personas solteras tienen permitido tener sexo.  Owen, recién dejado por su pareja, y Allie, una romántica esperanzada, podrían ser los únicos solteros en la ciudad que buscan algo más que un encuentro casual. Ambos sienten una chispa cuando se conocen, pero una serie de tropiezos y aventuras complican su noche, manteniéndolos separados. Mientras corren el uno hacia el otro y a la vez se alejan por toda la ciudad, podrían descubrir que lo que más desean está más cerca de lo que imaginan.  El electrizante elenco de la película incluye a Maya Hawke (Stranger Things), Julia Fox (Diamantes en bruto), la sensación indie pop King Princess (Nueve perfectos desconocidos), Ben Marshall (Saturday Night Live), Ziwe (Baited with Ziwe), y las leyendas de la pantalla Molly Ringwald y Levar Burton.  Sólo por una noche está co-escrita, dirigida y producida por Will Gluck, basada en un guion de Travis Braun. La película es producida por Will Gluck a través de su compañía Olive Bridge Entertainment, y por Jacqueline Monetta, vicepresidenta de Olive Bridge (productora ejecutiva de Con todos menos contigo).
Reproducir
¿Qué pasaría si una noche caótica resulta ser lo mejor que te ha pasado en la vida? 

La guerra de los últimos

Dirigida por Ridley Scott, esta producción presenta un conflicto de gran escala que pondrá en juego el futuro de la humanidad.

Bendito Corazón

Drama que sigue a varios personajes mientras enfrentan conflictos relacionados con la fe, la culpa y las relaciones familiares.

El drama 'Bendito corazón' se estrenará a finales de agosto.
El drama 'Bendito corazón' se estrenará a finales de agosto.IMDb

¿Cuál será la película más taquillera de agosto?

Aunque la cartelera de agosto de 2026 incluye estrenos para todos los públicos, hay algunas producciones que parten como favoritas para liderar la taquilla durante las próximas semanas.

Uno de los títulos con mayores posibilidades es La noche del demonio: Están entre nosotros.

La franquicia Insidious ha construido una base sólida de seguidores desde el estreno de la primera película en 2010 y cada nueva entrega suele despertar interés entre quienes disfrutan del cine de terror.

Además, esta nueva historia promete ampliar el universo de El Más Allá, uno de los elementos más reconocidos de la saga.

Otro estreno que podría registrar una gran asistencia es Coyote vs Acme. La película ha generado expectativa desde hace varios años debido a la historia detrás de su lanzamiento, ya que permaneció terminada durante mucho tiempo antes de recibir una fecha oficial de estreno.

Temas: