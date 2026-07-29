Katy Perry estrena concierto en cines de México: dónde ver The Lifetimes Tour

¡Katy Perry llevará uno de sus conciertos más recientes a la pantalla grande! Cinépolis informó en un comunicado que presentará KATY PERRY: THE LIFETIMES TOUR – LIVE FROM PARIS, una experiencia cinematográfica que permitirá a sus fans revivir la energía de su gira desde las salas de cine.

La producción fue grabada durante sus presentaciones agotadas en el Accor Arena de París, en noviembre de 2025, como parte de The Lifetimes Tour. El concierto reúne algunos de los momentos más representativos de la carrera de la cantante, desde sus primeros éxitos hasta las canciones que consolidaron su lugar dentro del pop global.

La película estará disponible en complejos seleccionados de Cinépolis en distintas ciudades del país.

Katy Perry celebra su carrera con The Lifetimes Tour

Con más de 15 años de trayectoria, Katy Perry se ha convertido en una de las figuras más reconocibles del pop del siglo XXI. Su carrera despegó con One of the Boys, álbum publicado en 2008, donde incluyó I Kissed a Girl, uno de los temas que la colocó en la conversación internacional.

Dos años después, la cantante alcanzó una nueva etapa con Teenage Dream, disco que marcó buena parte del sonido pop de la década de 2010. De esa producción salieron canciones como California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T. y Last Friday Night (T.G.I.F.).

Katy Perry en concierto Grosby Group

Desde entonces, Katy Perry ha construido una carrera marcada por videos musicales coloridos, giras de gran escala y una estética visual que se volvió parte de su identidad artística.

Un concierto filmado con más de 60 cámaras

KATY PERRY: THE LIFETIMES TOUR – LIVE FROM PARIS fue dirigida por Paul Dugdale, realizador conocido por trabajar en producciones musicales como Adele: One Night Only.

La película fue grabada con más de 60 cámaras, con el objetivo de acercar al espectador a cada parte del concierto: la puesta en escena, las coreografías, los visuales, la respuesta del público y los momentos más cercanos entre la cantante y sus fans.

La propuesta busca que la experiencia no se sienta como una simple grabación del show, sino como una versión cinematográfica del espectáculo, pensada para vivirse en pantalla grande y con sonido de cine.

Katy Perry en concierto Anthony Harvey/Shutterstock for IOMTV Malta

¿Qué esperar de The Lifetimes Tour – Live From Paris?

El concierto funciona como un recorrido por distintas etapas de Katy Perry. Además de sus canciones más conocidas, la producción muestra la evolución visual de la cantante y el tipo de espectáculo que la ha acompañado durante su carrera.

La gira también celebra el vínculo que Perry ha construido con sus seguidores, quienes han crecido con canciones que van del pop festivo a temas de empoderamiento y reinvención personal.

Con The Lifetimes Tour – Live From Paris, Cinépolis +QUE CINE suma una nueva propuesta para los fans de los conciertos en pantalla grande, un formato que en los últimos años ha ganado fuerza al permitir que el público viva giras internacionales sin salir de su ciudad.

Poster del concierto de Katy Perry en cines Especial

¿Dónde ver el concierto de Katy Perry en México?

KATY PERRY: THE LIFETIMES TOUR – LIVE FROM PARIS estará disponible en complejos seleccionados de cines en México.

Con esta llegada al cine, Katy Perry suma una nueva forma de conectar con sus fans y celebrar una carrera que ha dejado himnos pop, momentos virales y espectáculos que forman parte de la cultura musical reciente.

bgpa