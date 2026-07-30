¡Es oficial! Alicia Silverstone volverá como Cher en la secuela de "Clueless"

La historia de Clueless está lista para regresar. Luego de que el proyecto dejara de desarrollarse en Peacock, la secuela encontró un nuevo destino en Paramount+, plataforma que ya aprobó la producción de una primera temporada de seis episodios.

De acuerdo con los primeros reportes, las grabaciones comenzarían en 2027 en la ciudad de Los Ángeles, donde también se buscará acceder a incentivos para producciones audiovisuales otorgados por el estado de California.

Foto: www.imdb.com

¿De qué tratará esta nueva historia?

La serie mostrará una etapa completamente diferente en la vida de Cher Horowitz, personaje que nuevamente será interpretado por Alicia Silverstone.

En esta ocasión, la protagonista ya no será una estudiante de preparatoria, sino una exitosa empresaria que intenta equilibrar su vida profesional con la maternidad. Sin embargo, todo cambiará cuando su hija llegue a la adolescencia y la enfrente a retos que jamás imaginó, haciéndola sentir tan confundida como en su juventud.

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La producción buscará trasladar el espíritu de la cinta de los años noventa a una realidad actual, manteniendo el humor y el estilo que convirtieron a la historia en un fenómeno de la cultura pop.

El desarrollo de la serie estará encabezado por Josh Schwartz, Stephanie Savage y Jordan Weiss, quienes también serán productores ejecutivos.

Alicia Silverstone no solo volverá como protagonista, sino que también participará en la producción ejecutiva junto con Amy Heckerling, guionista y directora de la película original, además del productor Robert Lawrence.

Clueless, protagonizada por la actriz Alicia Silverstone en 1995, cuenta la historia de una popular chica de clase alta que asiste a un instituto en Beverly Hills. (Especial)

La realización del proyecto correrá a cargo de CBS Studios, empresa perteneciente a Paramount.

¿Por qué la serie permanecerá en Paramount?

Aunque inicialmente la secuela se preparaba para otra plataforma de streaming, finalmente permanecerá bajo el sello de Paramount, estudio responsable del estreno de la película en 1995.

Con esta decisión, la franquicia regresa a la compañía que la vio nacer, mientras Paramount+ continúa fortaleciendo su catálogo con producciones dirigidas principalmente al público femenino.

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¿Por qué "Clueless" sigue siendo un clásico?

Desde su estreno en 1995, Clueless se convirtió en una de las comedias juveniles más representativas de su generación. Inspirada libremente en la novela Emma, de Jane Austen, la película conquistó al público gracias a su estilo, humor y personajes memorables.

Además de Alicia Silverstone, el elenco original estuvo integrado por Paul Rudd, Stacey Dash, Brittany Murphy, Donald Faison, Elisa Donovan, Breckin Meyer y Dan Hedaya.

El éxito fue tal que la historia dio origen a una serie de televisión emitida entre 1996 y 1999 y, años después, la película fue incorporada al Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por su relevancia cultural.

Con el regreso de Alicia Silverstone como Cher Horowitz y una historia que mostrará una nueva etapa del personaje, la secuela de Clueless promete apelar tanto a quienes crecieron con la película como a una nueva generación de espectadores. Ahora, solo queda esperar el inicio de la producción para conocer cuándo llegará oficialmente a Paramount+.