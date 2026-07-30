Katie Holmes rompe el silencio tras la decisión de su hija Suri de quitarse el apellido Cruise

Katie Holmes ya reaccionó al cambio de nombre legal de su hija. Luego de que se diera a conocer que la joven de 20 años ahora aparece oficialmente como Suri Noelle, una fuente cercana a la actriz aseguró que siempre respaldó esa decisión porque fue una elección tomada únicamente por Suri, sin presiones ni influencia de su madre.

La información fue publicada por Page Six, que citó a un allegado a Holmes para explicar cómo vivió la actriz este proceso. Según esa versión, el cambio de apellido no fue algo repentino, sino una decisión que la joven fue construyendo con el paso del tiempo.

Katie Holmes apoyó la decisión de Suri de cambiar legalmente su apellido. IG katieholmes

Katie Holmes asegura que la decisión siempre fue de Suri

De acuerdo con la fuente consultada por el medio estadounidense, Katie Holmes no se sorprendió cuando Suri decidió eliminar legalmente el apellido Cruise, ya que considera que su hija siempre ha sido una persona independiente y con confianza para tomar sus propias decisiones.

El informante explicó que la actriz respetó el proceso desde el inicio y nunca intentó intervenir.

“Esto no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Fue una decisión que evolucionó con el tiempo, y Katie respetó el proceso de Suri en cada paso del camino”, aseguró la fuente.

El mismo allegado señaló que Holmes considera que su hija ya tiene la edad suficiente para decidir sobre aspectos importantes de su vida.

“Tiene 20 años, es lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones, y la apoya completamente en lo que ella sienta que es correcto para ella”, agregó.

La fuente también quiso dejar claro que la actriz nunca promovió el cambio de apellido.

“Esto no fue algo que Katie impulsó o alentó. Fue enteramente la decisión de Suri”, afirmó.

Además, explicó que Holmes siempre ha buscado que su hija forme su propia identidad y tome sus decisiones con libertad.

Suri Noelle ya aparece con su nuevo nombre en registros oficiales. Grosby

Suri Noelle ya es su nombre legal

El cambio se hizo público esta semana, cuando trascendió que los registros de inscripción electoral de Pensilvania, estado donde la joven estudia en la Universidad Carnegie Mellon, ya la identifican legalmente como Suri Noelle.

Sin embargo, ese nombre ya había aparecido públicamente antes. En junio de 2024, durante la ceremonia de graduación de la preparatoria LaGuardia High School de Nueva York, el programa oficial del evento también la presentó como Suri Noelle.

Ahora, con el trámite concluido, ese nombre quedó registrado oficialmente.

Katie Holmes solo quiere que Suri tome sus propias decisiones

La fuente consultada por Page Six aseguró que Holmes está orgullosa de la mujer en la que se ha convertido su hija y considera que siempre la educó para pensar por sí misma.

“Katie ha pasado años criando a Suri para que piense por sí misma y se convierta en su propia persona, y está increíblemente orgullosa de la joven segura e independiente en la que se ha convertido”, señaló el informante.

También agregó que la actriz siempre creyó que decisiones tan personales como elegir su nombre debían depender únicamente de Suri.

“Más que nada, Katie solo quiere que Suri sea feliz y viva la vida en sus propios términos”, concluyó la fuente.

Hasta el momento, un representante de Katie Holmes no ha emitido comentarios públicos sobre el reporte publicado por Page Six.

Mientras tanto, el cambio legal de nombre confirma una decisión que la joven ya había comenzado a reflejar públicamente desde 2024 y que ahora quedó formalizada en los registros oficiales.

La hija de Katie Holmes dejó atrás el apellido Cruise por decisión propia. IG

La historia de Suri con Katie Holmes y Tom Cruise

Katie Holmes y Tom Cruise se convirtieron en padres de Suri en abril de 2006 y se casaron meses después. Su matrimonio terminó en 2012, cuando la actriz solicitó el divorcio.

Desde entonces, Holmes ha criado a su hija principalmente en Nueva York, manteniendo un perfil discreto respecto a su vida familiar.

Durante los últimos años, diversos reportes han señalado que Tom Cruise y Suri han permanecido distanciados. Aunque esa situación ha sido ampliamente comentada por la prensa, ninguno de los dos ha dado declaraciones públicas sobre su relación.

El actor también es padre adoptivo de Bella Cruise, de 33 años, y Connor Cruise, de 31, hijos que adoptó durante su matrimonio con Nicole Kidman.

Diversos medios también han informado que Kidman mantiene poco contacto con ambos jóvenes desde hace años. Esa situación ha sido relacionada con su salida de la Iglesia de la Cienciología, organización de la que Cruise continúa siendo uno de sus miembros más conocidos.