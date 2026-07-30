¿Quién es Frankie J? Así se equivocó en el Himno Nacional Mexicano en el juego de la Liga MX

El cantante Frankie J se convirtió en tendencia luego de que se equivocó al entonar el Himno Nacional Mexicano durante el All-Star Game 2026 entre Liga MX y MLS, celebrado el pasado 29 de julio del 2026.

El error de Frankie J desató la indignación y las críticas en redes sociales, creando gran controversia antes de que comenzara a rodar el balón en el terreno de juego.

El momento en que el cantante se equivocó quedó registrado en video y este se viralizó rápidamente por diversas plataformas digitales, especialmente en X, antes Twitter.

Frankie J se equivoca en el Himno Nacional Mexicano

Frankie J se equivocó en el Himno Nacional Mexicano. Especial

Fue durante la ceremonia previa al All Star-Game de la Liga MX contra la MLS, disputado en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte, donde el cantante tuvo el error.

Frankie J le cambió la letra al Himno Nacional Mexicano mientras que miles lo veían en vivo, puesto que la ceremonia estaba siento transmitida previo al partido.

El error del cantante fue cambiar una estrofa del Himno. En lugar de decir ‘su planta’, el cantante dijo ‘sus ansias’, provocando que ese particular momento se volviera viral.

Profanar con sus ansias tu suelo", entonó el cantante.

Por ese cambio en la letra del Himno Nacional Mexicano, algunos internautas lamentaron su participación, mientras que otros simplemente lo tomaron con sentido del humor.

¿Quién es Frankie J, cantante que se equivocó en el Himno?

Frankie J, cuyo nombre real es Francisco Javier Bautista Jr., es un cantante y compositor mexicano-estadounidense nacido el 7 de diciembre de 1975 en Tijuana, Baja California.

Cuando era apenas un niño se mudó con su familia a San Diego, California, donde creció rodeado de influencias musicales muy diversas. Desde pequeño convivió con los sonidos de la música latina, el R&B y el hip hop estadounidense, una mezcla que más tarde definiría el estilo que lo llevó a la fama.

Antes de convertirse en una estrella como solista, Frankie J formó parte de los Kumbia Kings, la agrupación creada por A.B. Quintanilla, hermano de la fallecida Selena. En ese entonces era conocido como Cisko, pero en 2003 decidió iniciar su propio camino en la música. Ese mismo año dio el salto con el éxito "Don't Wanna Try", que logró colocarse entre las 20 canciones más populares del Billboard Hot 100. Poco después volvió a conquistar al público con "Suga Suga", tema que interpretó junto a Baby Bash y que se convirtió en uno de los grandes éxitos de los años 2000.

Frankie J se equivocó en el Himno Nacional Mexicano. Especial

Su carrera alcanzó uno de sus puntos más altos en 2005 con el lanzamiento del álbum The One. El disco estuvo encabezado por "Obsession (No Es Amor)", una versión bilingüe del éxito de Aventura en la que también participó Baby Bash. La canción fue un fenómeno internacional y llegó hasta el tercer lugar del Billboard Hot 100, consolidando a Frankie J como una de las voces latinas más importantes del R&B de esa época. Otro de los sencillos que marcó su trayectoria fue "More Than Words", una nueva versión del clásico de la banda Extreme.

A lo largo de los años, Frankie J ha sabido mantenerse vigente al lanzar música tanto en inglés como en español, explorando géneros como el R&B, el pop latino, las baladas y la música urbana. En 2014 recibió una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino por Faith, Hope y Amor, un reconocimiento que confirmó su lugar dentro de la escena musical latina.

Entre sus canciones más conocidas destacan:

"Obsession (No Es Amor)"

" Don't Wanna Try"

"How to Deal"

"More Than Words"

" Daddy's Little Girl"

" Priceless "

"Suga Suga " (con Baby Bash)

¿Cuál es la multa por entonar mal el Himno Nacional Mexicano?

El cantar con errores el Himno Mexicano está tipificado como algo sancionable en la ley.

La normativa establecida por el Gobierno de México para regular el respeto a los símbolos nacionales contempla penalizaciones específicas para quienes alteren o ejecuten incorrectamente el himno.

El marco legal vigente estipula las siguientes consecuencias:

Sanciones administrativas: Multas equivalentes a 250 veces el salario mínimo o la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Arresto administrativo: Periodos de retención de hasta 36 horas para los infractores.

Agravantes comerciales: Si la falta es cometida con fines de lucro o en un entorno de explotación comercial, la multa puede escalar hasta 1,000 veces el valor de la UMA.

La severidad de la sanción depende de la calificación de la falta por parte de las autoridades competentes, considerando el contexto del evento masivo en el extranjero y la proyección pública del error.