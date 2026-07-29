¿Por qué Marvel no es dueño de Spider-Man? El histórico acuerdo con Sony Pictures

A pesar de que Spider-Man se ha convertido en uno de los personajes más queridos no solo en la historia de los cómics de Marvel sino además en las últimas películas de los Vengadores, la realidad es que Marvel Studios y Disney no pueden aprovecharlo en su máxima expresión dado que no son los dueños de sus apariciones porque ese privilegio le pertenece a otra compañía.

La razón de esta limitante radica en un histórico acuerdo de licencias firmado a finales del siglo pasado que convirtió al superhéroe en el activo más valioso de Sony Pictures en un mometo donde Marvel malbarato al personaje en un momento de crisis.El origen del conflicto legal

Durante la década de 1990, Marvel Entertainment atravesó por una severa bancarrota que estuvo por llevar a la quiebra a la compañía. Fue en ese momento donde la empresa editorial decidió vender los derechos cinematográficos de algunos personajes a diversos estudios como fue el caso de los X-Men que pasaron a manos de FOX y de Spider-Man.

En 1999, Sony Pictures adquirió los derechos globales para cine de Spider-Man por una cifra estimada entre 7 y 10 millones de dólares, una cantidad simbólica para los estándares actuales de la industria y las ganancias multimillonarias que han logrado en películas.

La cláusula perpetua: Por qué Sony no pierde los derechos de Spider-Man

El contrato no le otorgó a Sony la propiedad absoluta del personaje, sino una licencia de explotación con una condición estricta: el estudio está obligado a producir y estrenar una nueva película de Spider-Man en un periodo no mayor a cinco años y nueve meses. Es decir, para conservar la licencia solo deben presentar una película del universo del personaje en ese periodo de tiempo.

Esta normativa ha llevado a que Sony estrene en ocasiones películas de poco éxito como Madam Web solo para cumplir con el requisito.

Los padres de Spider-Man tienen una historia que revela parte de la personalidad de Peter Parker. Sony

La alianza con Marvel Studios y el modelo compartido

Ante el éxito del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), ambas compañías firmaron una alianza estratégica en 2015. Este acuerdo permite que la versión de Spider-Man interpretada por Tom Holland aparezca en producciones de Marvel Studios, mientras que Sony conserva la financiación, la distribución global, la propiedad de los derechos de imagen en cine y las ganancias de taquilla de las películas individuales del arácnido.

Ese acuerdo ha cambiado con el paso de los años con el objetivo de mantener al personaje en las películas de Marvel, aunque ya estuvo cerca de terminar hace seis años cuando ambas partes no estaban en la misma sintonía.

Aunque Marvel y Disney han recuperado a otros personajes como los X-Men todo indica que volver a tener los derechos de Spider-Man es una tarea casi imposible.