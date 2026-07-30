Harry Styles tendrá Pop Up Store en México: fechas, horarios y cómo ir a la tienda

La Pop Up Store de Harry Styles en CDMX abrirá por tiempo limitado para que los seguidores del cantante puedan comprar mercancía oficial y algunos productos exclusivos de la gira Together, Together.

Este espacio temporal formará parte de las actividades relacionadas con la llegada del artista a la capital mexicana. Además de encontrar artículos especiales, los asistentes podrán acceder a ciertos beneficios si realizan sus compras con una tarjeta American Express.

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¿Cuándo estará abierta la Pop Up Store de Harry Styles en CDMX?

La tienda estará disponible del 31 de julio al 10 de agosto de 2026. Sin embargo, es importante considerar que permanecerá cerrada el 3 de agosto.

Durante el resto de las fechas, el establecimiento abrirá de 11:00 a 19:00 horas, aunque el ingreso estará dividido de acuerdo con el tipo de acceso.

Harry Styles Especial

¿Dónde estará la tienda de Harry Styles?

Los fans podrán visitar la Pop Up Store en Lucerna 32, colonia Juárez, Ciudad de México.

Debido a que se trata de una experiencia temporal, la mercancía solamente podrá comprarse durante los días de funcionamiento y hasta agotar existencias.

Foto: Instagram harrystyles

Horarios y acceso a la Pop Up Store de Harry Styles en CDMX

Entre las 11:00 y las 12:00 horas, la entrada estará reservada para tarjetahabientes American Express. Para aprovechar este beneficio será necesario presentar una tarjeta de la compañía.

A partir de las 12:00 y hasta las 19:00 horas, el espacio recibirá al público en general, incluyendo a quienes no tengan una tarjeta American Express.

Harry Styles Reuters

La entrada no tendrá costo y los visitantes ingresarán conforme al orden de llegada. No obstante, el acceso dependerá de la capacidad disponible dentro del local, por lo que podrían formarse filas.

Beneficios para clientes American Express

Además de entrar una hora antes, los tarjetahabientes tendrán una fila y una caja de cobro exclusivas. En esta última solamente podrán realizar pagos con una tarjeta American Express.

Cada persona podrá comprar hasta dos artículos de la mercancía oficial y exclusiva, siempre que todavía se encuentren disponibles.

Por cada compra también se entregará un sticker de regalo. Este beneficio estará limitado a uno por persona al día y dependerá de las existencias.

¿Qué mercancía venderán en la Pop Up Store de Harry Styles?

Dentro de la tienda habrá productos oficiales de Harry Styles y artículos especiales relacionados con la gira Together, Together.

Hasta ahora se ha dado a conocer que habrá a la venta sudaderas con un precio de 1, 600 pesos, así como tote bags, gorras, posters y hasta calcetas.