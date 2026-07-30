Raúl de Molina revela el complicado problema de salud que afecta su audición

Raúl de Molina sorprendió a la audiencia al hablar abiertamente sobre una condición que ha afectado su vida desde hace varios años. Durante una reciente emisión de "El Gordo y la Flaca", el conductor explicó que su capacidad auditiva ha disminuido de manera considerable y que el problema continúa avanzando.

El presentador, comentó que acudió nuevamente con un especialista después de varios años sin revisión, donde recibió un diagnóstico que calificó como poco alentador.

No tengo buenas noticias porque fui al doctor... He perdido más del 80% de la audición en un oído y más del 70% en el otro", expresó.

Foto: Captura de video

¿Desde cuándo enfrenta este problema?

De Molina explicó que la pérdida auditiva no es reciente, ya que convive con esta condición desde hace tiempo. Sin embargo, reconoció que en los últimos años el deterioro se ha vuelto más evidente.

Incluso relató que su esposa suele notar las dificultades que tiene para escuchar cuando se encuentra en espacios públicos, especialmente en lugares con mucho ruido.

Aunque aseguró que puede mantener conversaciones sin problema cuando una persona habla cerca de él y en un ambiente tranquilo, reconoció que la situación cambia por completo en sitios concurridos.

¿Qué tratamiento le recomendaron los médicos?

Debido al grado de pérdida auditiva, el conductor reveló que el especialista le habló sobre la posibilidad de someterse a un implante coclear, un dispositivo diseñado para ayudar a personas con una disminución severa de la audición.

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Según explicó, este procedimiento consiste en colocar un componente interno en el oído y otro externo que facilita la percepción de los sonidos. No obstante, señaló que este tratamiento suele recomendarse únicamente cuando la pérdida auditiva alcanza niveles muy elevados.

Por ahora, Raúl de Molina aseguró que todavía no ha tomado una decisión sobre si se someterá o no a la intervención.

Mientras analiza las opciones junto con su equipo médico, el conductor continúa al frente de "El Gordo y la Flaca", programa que durante casi tres décadas ha acompañado a millones de televidentes y en el que ha compartido con naturalidad distintos momentos de su vida personal.

La sinceridad con la que Raúl de Molina habló sobre su condición fue bien recibida por muchos seguidores, su testimonio también recordó que un diagnóstico oportuno puede ser clave para conocer las alternativas de tratamiento disponibles.