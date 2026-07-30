"Es muy preocupante": el aspecto de Ariana Grande vuelve a generar alarma entre sus fans| FOTOS

Ariana Grande volvió a generar conversación entre sus fans después de que aparecieran nuevas fotos de la cantante junto a seguidores. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y, como ha ocurrido en otras ocasiones, algunos usuarios centraron su atención en su aspecto físico.

Entre los comentarios publicados por internautas hubo quienes aseguraron sentirse preocupados y pidieron que la artista se encuentre bien. Frases como "esto es muy preocupante", "espero que Ariana esté bien" y "se ve demasiado frágil" fueron algunas de las reacciones que comenzaron a repetirse en internet.

Sin embargo, también hubo seguidores que pidieron frenar las especulaciones. Para ellos, una foto no es suficiente para conocer la situación personal o el estado de salud de una persona, por lo que consideraron que el tema debería abordarse con mayor empatía.

La conversación no es nueva para Ariana Grande. Desde la promoción de las películas de Wicked, la apariencia de la cantante ha sido motivo de comentarios constantes en redes sociales, una situación que volvió a intensificarse con su regreso a los escenarios.

La foto con Michelle Yeoh también causó preocupación

Días antes, una fotografía junto a Michelle Yeoh también provocó una ola de comentarios sobre la apariencia de Ariana Grande.

La imagen fue compartida por la actriz ganadora del Oscar después de asistir a uno de los conciertos de la cantante en Brooklyn. En la publicación, Yeoh celebró el encuentro con su coprotagonista de Wicked y dedicó unas palabras de cariño a Grande.

¡Mi Ari! Estuviste absolutamente increíble. Cada segundo fue pura magia. Gracias por una noche inolvidable, escribió la actriz.

Aunque muchos seguidores se mostraron felices de ver nuevamente juntas a las estrellas de Wicked, otros usuarios comenzaron a hablar del aspecto físico de Ariana. En particular, algunos señalaron su delgadez y expresaron preocupación por cómo luce en las fotografías.

Ariana Grande

La discusión volvió a dividir opiniones. Mientras unos insistieron en que la cantante debería recibir apoyo, otros recordaron que no es correcto asumir que una persona tiene un problema de salud basándose únicamente en su apariencia.

Ariana Grande ya pidió no opinar sobre el cuerpo de los demás

Ariana Grande ya ha hablado públicamente sobre este tema. En 2023, la cantante utilizó sus redes sociales para responder a quienes comparaban su aspecto actual con fotografías de años anteriores.

En aquella ocasión explicó que una etapa de su vida que muchas personas consideraban como su momento más saludable, en realidad había sido una de las más difíciles para ella. Grande contó que tomaba antidepresivos, consumía alcohol mientras seguía ese tratamiento y tenía hábitos que no eran buenos para su bienestar.

Por eso, pidió a sus seguidores tener cuidado antes de juzgar el cuerpo de alguien. La cantante recordó que nadie sabe realmente por lo que está pasando otra persona detrás de una foto o de una aparición pública.

Ariana Grande

Durante la promoción de Wicked en 2024, Grande volvió a referirse al tema y reconoció que lleva años lidiando con comentarios sobre su apariencia. Según explicó, desde muy joven ha sentido que el público encuentra constantemente algo que criticar de su cuerpo.

Ahora, mientras las nuevas fotos vuelven a provocar reacciones, Ariana Grande continúa enfocada en sus proyectos profesionales y en su carrera musical. La conversación en redes, una vez más, pone sobre la mesa la dificultad de distinguir entre una muestra de preocupación genuina y las especulaciones sobre la vida privada de una celebridad.