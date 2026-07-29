Estrenos de Netflix en agosto de 2026: series, películas y calendario completo

Netflix prepara para agosto de 2026 una cartelera marcada por el regreso de algunas de sus series más vistas, nuevas producciones originales, documentales, eventos deportivos en vivo y varias películas conocidas que se incorporarán nuevamente al catálogo.

Entre los principales estrenos del mes se encuentran la segunda parte de Cien años de soledad, la tercera temporada de Mi vida con los chicos Walter y la temporada final de Outer Banks. También llegarán películas como La captura, Una mujer sin pasado y Susurran tu nombre.

Para las familias, uno de los lanzamientos más llamativos será la incorporación de cuatro películas de la saga de Shrek, mientras que los seguidores de los deportes podrán ver eventos como WWE SummerSlam 2026 y el partido especial MLB Field of Dreams.

Estos son los principales estrenos de Netflix en agosto de 2026

Cien años de soledad: Parte 2 (5 de agosto)

La historia de la familia Buendía continuará con la segunda parte de Cien años de soledad, adaptación de la novela de Gabriel García Márquez.

Los nuevos episodios avanzarán hacia algunos de los momentos definitivos de la historia de Macondo y revelarán el significado de los manuscritos de Melquíades, relacionados con el origen y el destino de la familia.

Netflix estrenará la segunda parte de Cien Años de Soledad Netflix

Mi vida con los chicos Walter: Temporada 3 (6 de agosto)

Jackie y la familia Walter regresarán con una tercera temporada en la que deberán adaptarse a una nueva realidad después de enfrentar una crisis de salud.

La llegada de visitantes inesperados, nuevos pasatiempos y romances en desarrollo provocará cambios dentro de la familia y pondrá a prueba sus relaciones.

Mi vida con los Walter Netflix

Gatos callejeros, de Ricky Gervais (7 de agosto)

Ricky Gervais presenta una comedia animada para adultos protagonizada por un grupo de gatos callejeros que causa problemas mientras recorre la ciudad.

La producción combinará humor irreverente con las aventuras de sus protagonistas, quienes deberán sobrevivir entre las calles, los humanos y otros animales.

Outer Banks: Temporada 5 (20 de agosto)

Los Pogues volverán para la quinta y última temporada de Outer Banks. Después de perder a uno de sus integrantes, el grupo buscará venganza y una oportunidad para redimirse.

Su nueva aventura estará relacionada con un artefacto robado que podría cambiar el destino de todos. La temporada cerrará la historia que comenzó en Netflix en 2020.

La captura (21 de agosto)

Esta película mexicana de acción seguirá a un policía federal y a su compañero, quienes detienen un automóvil robado en Sinaloa.

Lo que parecía una operación rutinaria los llevará a encontrarse con uno de los criminales más buscados del mundo, lo que pondrá en peligro la misión y sus propias vidas.

La captura de Alfonso Herrera Netflix

Toda la verdad de mis mentiras (28 de agosto)

Basada en la novela de Elísabet Benavent, esta producción se desarrolla durante un viaje de despedida de soltera.

La convivencia hará que dos compañeros de departamento tengan dificultades para continuar ocultando lo que sienten, mientras diferentes secretos amenazan con cambiar la relación entre el grupo de amigos.

La saga de Shrek llega a Netflix (27 de agosto)

Netflix incorporará cuatro películas de la franquicia protagonizada por el ogro de DreamWorks:

Shrek, Shrek 2, Shrek tercero y Shrek: Para siempre el capítulo final estarán disponibles el mismo día.

La llegada de estas cintas permitirá recorrer nuevamente la historia de Shrek, Fiona, Burro, el Gato con Botas y los habitantes de Muy Muy Lejano.

Shrek 5. Especial

Calendario de estrenos de Netflix en agosto de 2026

1 de agosto

WWE SummerSlam: 2026: Las principales estrellas de la WWE participan en uno de los eventos de lucha libre más importantes del verano.

5 de agosto

Cien años de soledad: Parte 2: La historia de los Buendía continúa mientras se revelan las claves finales de los manuscritos de Melquíades.

6 de agosto

Mi vida con los chicos Walter: Temporada 3: Jackie y los Walter enfrentan una nueva etapa familiar marcada por problemas de salud, visitas inesperadas y nuevos romances.

7 de agosto

Acaramelados: Una fiscal pierde la memoria y se muda con un entrenador de boxeo que asegura ser su novio.

Una fiscal pierde la memoria y se muda con un entrenador de boxeo que asegura ser su novio. Gatos callejeros, de Ricky Gervais: Un grupo de gatos callejeros provoca toda clase de problemas en una comedia animada para adultos.

Un grupo de gatos callejeros provoca toda clase de problemas en una comedia animada para adultos. Muertos S.L.: Temporada 4: Dámaso está cerca de convertirse en director de la funeraria, pero Chemi decide competir por el puesto.

Dámaso está cerca de convertirse en director de la funeraria, pero Chemi decide competir por el puesto. La última casa: Una familia queda atrapada dentro de su hogar y debe sobrevivir mientras una fuerza oscura impide que sus integrantes escapen.

Una familia queda atrapada dentro de su hogar y debe sobrevivir mientras una fuerza oscura impide que sus integrantes escapen. Charlie y la fábrica de chocolate: Willy Wonka permite que cinco niños conozcan los secretos de su misteriosa fábrica.

8 de agosto

Robin Hood: Un arquero plebeyo adopta la identidad de un caballero y termina involucrado en una lucha contra la corrupción de la corona inglesa.

10 de agosto

Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul: Temporada 3: Rojo y Azul viven nuevas aventuras mientras visitan el zoológico, acampan y enfrentan situaciones cotidianas.

11 de agosto

MOURINHO: Documental sobre la carrera de José Mourinho y su trayectoria como entrenador de algunos de los clubes más importantes del futbol.

13 de agosto

Un hijo propio: Documental sobre una mujer que, ante la presión social por convertirse en madre, finge un embarazo y provoca un escándalo mediático.

Documental sobre una mujer que, ante la presión social por convertirse en madre, finge un embarazo y provoca un escándalo mediático. MLB Field of Dreams: Phillies vs. Twins: Los Philadelphia Phillies y los Minnesota Twins disputan un partido especial en los campos de maíz de Iowa.

14 de agosto

La nueva Cenicienta: Una adolescente conoce al chico de sus sueños durante un baile, pero pierde su teléfono antes de revelar su identidad.

Una adolescente conoce al chico de sus sueños durante un baile, pero pierde su teléfono antes de revelar su identidad. Mi mejor amigo, su novia y yo: La amistad y los planes de viaje de Olli y Matze cambian cuando uno de ellos inicia una relación con Rebecca.

La amistad y los planes de viaje de Olli y Matze cambian cuando uno de ellos inicia una relación con Rebecca. No se desea buena suerte: Sophie quiere protagonizar el musical de su escuela, aunque los problemas familiares terminan generando más drama que la obra.

Sophie quiere protagonizar el musical de su escuela, aunque los problemas familiares terminan generando más drama que la obra. La fiera: Un grupo de amigos descubre el salto base con traje de alas y se enfrenta a los riesgos de uno de los deportes extremos más peligrosos.

19 de agosto

El amor es ciego: Reino Unido: Temporada 3: Nuevos participantes ingresan en las cápsulas para encontrar pareja antes de conocerse personalmente.

Nuevos participantes ingresan en las cápsulas para encontrar pareja antes de conocerse personalmente. Quince días: Felipe intenta pasar un verano tranquilo con su madre, pero el reencuentro con el chico que le gustaba durante la infancia cambia sus planes.

Felipe intenta pasar un verano tranquilo con su madre, pero el reencuentro con el chico que le gustaba durante la infancia cambia sus planes. Caída libre: Toda la verdad sobre Boeing: Denunciantes analizan cómo la reducción de costos y los encubrimientos dentro de Boeing estuvieron relacionados con fallas mortales.

20 de agosto

Outer Banks: Temporada 5: Los Pogues buscan vengar la muerte de uno de los suyos mientras persiguen un artefacto robado.

21 de agosto

La captura: Dos policías detienen un vehículo robado en Sinaloa y terminan frente a uno de los criminales más buscados del mundo.

27 de agosto

Shrek: Un ogro emprende una misión para rescatar a una princesa acompañado por un burro parlanchín.

Un ogro emprende una misión para rescatar a una princesa acompañado por un burro parlanchín. Shrek 2: Shrek y Fiona viajan a Muy Muy Lejano para conocer a los padres de la princesa.

Shrek y Fiona viajan a Muy Muy Lejano para conocer a los padres de la princesa. Shrek tercero: Shrek, Burro y el Gato con Botas buscan al heredero que podría asumir el trono.

Shrek, Burro y el Gato con Botas buscan al heredero que podría asumir el trono. Shrek: Para siempre el capítulo final: Un trato con Rumpelstiltskin lleva a Shrek a una realidad en la que nadie lo conoce.

28 de agosto

Toda la verdad de mis mentiras: Una despedida de soltera provoca que dos amigos tengan dificultades para ocultar sus sentimientos.

Una despedida de soltera provoca que dos amigos tengan dificultades para ocultar sus sentimientos. Una mujer sin pasado: Una mujer con amnesia descubre que pertenece a una familia poderosa y regresa para investigar por qué abandonó su antigua vida.

Una mujer con amnesia descubre que pertenece a una familia poderosa y regresa para investigar por qué abandonó su antigua vida. Susurran tu nombre: Un viudo busca a su hijo desaparecido con ayuda de su padre, un detective retirado relacionado con un antiguo caso de asesinato serial.

¿Qué ver en Netflix durante agosto de 2026?

Agosto tendrá opciones para diferentes tipos de público. Quienes buscan series podrán seguir las historias de Cien años de soledad, Mi vida con los chicos Walter y Outer Banks.

En películas destacan los estrenos de suspenso y acción como La última casa, La captura, Una mujer sin pasado y Susurran tu nombre. También habrá comedias románticas, documentales, contenido infantil y transmisiones deportivas.

Las fechas pueden cambiar de acuerdo con las decisiones de programación de Netflix, por lo que se recomienda revisar la plataforma conforme se acerque cada estreno.