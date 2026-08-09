De que trata y dónde ver Lucky, la nueva miniserie de Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy regresa a la televisión con una historia de crimen, persecuciones y secretos. La actriz protagoniza Lucky, la nueva miniserie de Apple TV que presenta a una mujer con un pasado criminal que intenta escapar de la vida que alguna vez conoció.

La producción combina acción, suspenso y drama familiar a través de una protagonista que está lejos de ser una heroína tradicional. Además, Taylor-Joy participa como productora ejecutiva, un papel que le permitió involucrarse en distintas decisiones creativas de la producción.

Lucky, la nueva miniserie de Anya Taylor-Joy IG

¿De qué trata Lucky, la nueva miniserie de Anya Taylor-Joy?

Anya Taylor-Joy interpreta a Luciana Armstrong, conocida como Lucky, una estafadora experta a quien le cambia la vida por completo cuando un robo de varios millones de dólares sale mal.

A partir de este momento, su pasado regresa y la convierte en objetivo del FBI y de un peligroso jefe criminal. No obstante, la serie no solo trata de una persecución policial. Lucky también intenta dejar atrás el ambiente criminal y la identidad que mantuvo durante años para descubrir realmente quién es.

La historia la coloca en una carrera contra el tiempo mientras intenta escapar de quienes la persiguen y, al mismo tiempo, enfrenta las consecuencias de su pasado.

La serie está basada en la novela superventas Lucky, de Marissa Stapley. La adaptación para televisión estuvo a cargo de Jonathan Tropper y Cassie Pappas.

El enfoque llamó la atención de Taylor-Joy porque le permitió interpretar a una mujer con claroscuros, es decir, un personaje que vive bajo una identidad distinta para sobrevivir.

La dimensión emocional también ocupa un lugar importante dentro de la trama. La serie busca que la acción tenga un vínculo directo con las emociones de los personajes y no funcione únicamente como un recurso de entretenimiento.

Lucky, la nueva miniserie de Anya Taylor-Joy Captura de pantalla

¿Dónde ver Lucky y cuándo se estrenan sus episodios?

Lucky se puede ver de forma exclusiva en Apple TV. La miniserie tuvo su estreno mundial el 15 de julio de 2026, con sus dos primeros episodios.

A partir de ese momento, la plataforma programó un nuevo capítulo cada miércoles hasta el 19 de agosto. Apple TV confirmó que la producción cuenta con siete episodios.

Para quienes buscan saber cuándo pueden ver cada capítulo, este es el calendario de estreno:

Episodios 1 y 2: 15 de julio de 2026

Episodio 3: 22 de julio de 2026

Episodio 4: 29 de julio de 2026

Episodio 5: 5 de agosto de 2026

Episodio 6: 12 de agosto de 2026

Episodio 7: 19 de agosto de 2026

El formato semanal permite que la historia avance de manera gradual y conserve el misterio alrededor del pasado de Lucky, el robo y los personajes que intentan encontrarla.

La información oficial de Apple TV también confirma que Lucky es una producción de Apple Studios y que Hello Sunshine, compañía de Reese Witherspoon, forma parte de su producción

Lucky, la nueva miniserie de Anya Taylor-Joy IG

¿Quiénes actúan en Lucky? Reparto de la serie de Apple TV

Anya Taylor-Joy encabeza el elenco como Luciana “Lucky” Armstrong. La actriz también figura como productora ejecutiva de la serie a través de su compañía LadyKiller.

El reparto principal está integrado por:

Anya Taylor-Joy como Lucky.

Annette Bening como Priscilla Matheson.

Timothy Olyphant como John.

Aunjanue Ellis-Taylor como la agente Billie Rand.

Drew Starkey como Cary.

Clifton Collins Jr. como Harris Dutch.

William Fichtner .

Mo McRae .

Annette Bening interpreta a una de las figuras más importantes dentro del conflicto criminal. Su personaje, Priscilla Matheson, es una poderosa jefa criminal que mantiene una relación complicada con el entorno familiar de Lucky.

Timothy Olyphant, por su parte, interpreta a John, el padre de Lucky. La relación entre ambos ayuda a explicar parte del pasado de la protagonista y la manera en que aprendió a desenvolverse dentro del mundo del crimen.

El equipo creativo también cuenta con nombres reconocidos. Jonathan Tropper y Cassie Pappas son los responsables de la creación y el desarrollo de la serie, mientras que Jonathan van Tulleken y Greg Yaitanes forman parte del equipo de dirección.

Lucky, la nueva miniserie de Anya Taylor-Joy IG

¿Por qué Anya Taylor-Joy regresa a las series con Lucky?

Uno de los principales atractivos de Lucky es el regreso de Anya Taylor-Joy a una producción televisiva después del impacto internacional de Gambito de dama.

La actriz vuelve ahora con un personaje completamente distinto. Después de interpretar a una joven prodigio del ajedrez, Taylor-Joy se convierte en una estafadora que debe utilizar el engaño, la estrategia y sus conocimientos del mundo criminal para mantenerse con vida.

La producción representa su regreso a la televisión y destaca la combinación de acción y suspenso que rodea a su personaje. El proyecto también llega en una etapa importante de la carrera de Taylor-Joy.

Después de su trabajo en Furiosa: Una saga de Mad Max, la actriz mantiene una presencia constante en grandes producciones cinematográficas y televisivas. Además de Lucky, Taylor-Joy forma parte de proyectos como Dune: Part Three y The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

Más allá del nombre de su protagonista, Lucky apuesta por una historia en la que el crimen sirve como punto de partida para hablar sobre identidad, familia y la posibilidad de escapar de un pasado marcado por la violencia y el engaño.

Para quienes buscan una miniserie de suspenso con una protagonista femenina alejada de los estereotipos tradicionales, Lucky combina persecuciones, secretos familiares y acción en una historia de siete episodios que se puede ver en Apple TV.

La producción coloca a Anya Taylor-Joy frente a un personaje que debe confrontar las decisiones que marcaron su vida, mientras intenta encontrar una salida en medio de un mundo que conoce demasiado bien. Así, Lucky suma una nueva propuesta de suspenso al catálogo de Apple TV y marca una nueva incursión de la actriz en la televisión.