El camino a la gran batalla: ¿A qué hora ver el FINAL de temporada de La Casa del Dragón 3?

La temporada 3 de La Casa del Dragón llega a su último capítulo este domingo. Después de siete episodios, la serie de HBO cerrará una etapa de la Danza de los Dragones, una historia que dejó nuevas alianzas, importantes bajas y una guerra que sigue creciendo entre los Negros y los Verdes.

Si planeas ver el estreno en cuanto esté disponible, aquí te compartimos a qué hora sale el episodio 8 de La Casa del Dragón temporada 3 en México.

El episodio 8 de La Casa del Dragón temporada 3 se estrena este domingo. Captura de Pantalla

Horarios del episodio 8 de La Casa del Dragón temporada 3

Como ocurrió durante toda la temporada, el nuevo capítulo estará disponible al mismo tiempo en los países donde HBO tiene disponible la serie. Lo único que cambia es el horario según cada región.

Estos son los horarios confirmados para el estreno del episodio 8:

México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. del lunes.

3:00 a.m. del lunes. Estados Unidos: 9:00 p.m. (Tiempo del Este) y 6:00 p.m. (Tiempo del Pacífico).

Con este capítulo terminará una temporada que comenzó el 21 de junio de 2026 y que, durante ocho semanas, mostró cómo el conflicto por el Trono de Hierro siguió escalando entre los miembros de la familia Targaryen.

La Casa del Dragón temporada 3 llega a su esperado episodio final. Captura de Pantalla

¿Qué está en juego en el 3x08 de La Casa del Dragón?

El séptimo episodio dejó varias historias abiertas que ahora deberán resolverse.

Del lado de Rhaenyra Targaryen, el panorama se complicó tras conocer nuevos detalles sobre Rhaena y Sheepstealer.

Al mismo tiempo, las diferencias dentro de su propio bando siguen creciendo justo cuando necesita mantener un frente unido para enfrentar a sus rivales.

En el otro lado de la guerra, Aegon II recuperó una pieza importante con el regreso de Sunfyre, un hecho que vuelve a equilibrar las fuerzas entre ambos bandos.

Mientras tanto, Daemon Targaryen continúa avanzando hacia Tumbleton, donde todo apunta a que ocurrirá uno de los enfrentamientos más importantes de la temporada. También Daeron Targaryen comienza a tomar un papel más activo en el conflicto, ampliando la participación del bando Verde.

Otro personaje que sigue despertando preguntas es Helaena, cuyas visiones continúan siendo un elemento importante de la historia y podrían influir en el desenlace del capítulo.

Las imágenes promocionales difundidas por HBO también adelantan que los dragones volverán a tener un papel central y que varias decisiones cambiarán el rumbo de la guerra antes de que termine la temporada.

Consulta el horario del capítulo 8 de La Casa del Dragón en México. Captura de Pantalla

¿Habrá temporada 4 de La Casa del Dragón?

Con el estreno del episodio final también surge la duda sobre el futuro de la serie.

Hasta ahora, HBO NO ha anunciado la fecha de estreno de la temporada 4 de La Casa del Dragón, ni ha revelado cuántos episodios tendrá la siguiente entrega.

Lo que sí se sabe es que el episodio 8 pondrá fin a esta parte de la historia, pero no al conflicto entre los Targaryen. La guerra por el Trono de Hierro todavía tiene varios acontecimientos importantes por desarrollar y personajes como Rhaenyra, Aegon II, Daemon, Aemond y Daeron seguirán siendo fundamentales para lo que ocurra después.