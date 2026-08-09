El lado más dulce de Canelo Álvarez: así festejó junto a su esposa el primer cumpleaños de su hija 

Canelo Álvarez y su esposa, Fernanda Gómez, celebraron el primer cumpleaños de su hija Eva Victoria con una tierna sorpresa que compartieron a través de redes sociales.

Aunque la pareja suele organizar grandes festejos para sus seres queridos, en esta ocasión eligió una celebración más íntima para consentir a la pequeña, quien cumplió un año este 8 de agosto.

'Canelo' Álvarez junto a su esposa Fernanda Gómez. Foto de IG: @canelo

Canelo Álvarez y Fernanda Gómez sorprenden a su hija por su cumpleaños

Mediante su cuenta de Instagram, Fernanda Gómez publicó un video que muestra el momento en el que Eva Victoria descubre la decoración preparada especialmente para ella.

Al salir gateando de una habitación, la bebé encontró una fila de globos, varios peluches con gorritos de fiesta y un pequeño pastel con una vela.

Captura de pantalla

Frente a la decoración también la esperaban sus papás, Saúl “Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez, además de su hermana mayor. La familia se reunió para acompañarla durante este día especial y observar su reacción ante la sorpresa.

Eva Victoria nació en 2025 y es la segunda hija que Canelo Álvarez tiene con Fernanda Gómez. La pequeña celebró su primer cumpleaños el 8 de agosto, rodeada de sus padres y su hermana.

Captura de pantalla

Su llegada amplió la familia que el boxeador mexicano ha formado a lo largo de los años. La pareja compartió públicamente algunos momentos de la celebración, aunque no mostró si posteriormente realizó una fiesta más grande.

¿Cuántos hijos tiene Canelo Álvarez?

Saúl “Canelo” Álvarez es padre de cinco hijos, nacidos de las relaciones que ha mantenido con cuatro mujeres.

Emily Cinnamon Álvarez

La hija mayor del boxeador es Emily Cinnamon Álvarez, quien nació en 2007 durante la relación que Canelo mantuvo en su adolescencia con Karen Beltrán.

IG

María Fernanda Álvarez

Para 2014, el pugilista se convirtió nuevamente en padre con el nacimiento de María Fernanda Álvarez, hija de la modelo Valeria Quiroz.

Su primera hija con Fernanda Gómez

En 2016 nació la primera hija que tuvo con Fernanda Gómez. Aunque la pareja se separó durante un tiempo, años después retomó su relación.

Foto: @fernandagmtz

Saúl Adiel Álvarez

El único hijo varón del boxeador es Saúl Adiel Álvarez, quien nació de su relación con la empresaria Nelda Sepúlveda.

Eva Victoria

La integrante más pequeña de la familia es Eva Victoria, la segunda hija en común de Canelo Álvarez y Fernanda Gómez, quien llegó al mundo en 2025.