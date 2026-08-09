Imhotep se niega a morir: Arnold Vosloo estaría de regreso en La Momia 4 junto a Brendan Fraser

Brendan Fraser y La Momia 4 volverán a reunir a varios de los personajes más queridos de la franquicia. Entre ellos estaría Arnold Vosloo, actor que interpretó al peligroso Imhotep en las primeras dos películas y que ya se encontraría afinando los detalles para participar en la nueva entrega.

Aunque Universal Pictures todavía no anuncia oficialmente su incorporación, John Hannah aseguró que su antiguo compañero regresará. El intérprete de Jonathan Carnahan explicó que Vosloo está cerca de cerrar el acuerdo para volver a ponerse en la piel del poderoso sacerdote egipcio.

Instagram

“Brendan y yo somos los únicos que hemos aparecido en las cuatro películas, pero todos volverán en esta, y habrá algunas sorpresas. Arnold Vosloo también regresará, con quien somos muy buenos amigos y que está ultimando el acuerdo desde Ciudad del Cabo, donde reside actualmente”, declaró Hannah durante una entrevista.

De concretarse la negociación, el actor sudafricano se sumaría al reencuentro de buena parte del elenco que encabezó La Momia, estrenada en 1999, y El regreso de la Momia, lanzada en 2001.

Arnold Vosloo y su papel como Imhotep en La Momia

Imhotep fue el antagonista central de las dos primeras películas. Después de ser castigado por desafiar las leyes del antiguo Egipto, el sacerdote regresa de la muerte y se enfrenta a Rick O’Connell, Evelyn Carnahan y Jonathan.

X

Gracias a la interpretación de Vosloo, el personaje se convirtió en una figura inseparable de la saga. Su presencia también ayudó a definir la combinación de aventura, acción, humor y elementos sobrenaturales que hizo populares a las primeras cintas.

El posible retorno resulta especialmente llamativo por el desenlace que Imhotep tuvo en El regreso de la Momia. Hasta el momento no se ha revelado cómo podrían traerlo de vuelta ni cuál sería su papel dentro de la historia.

¿Imhotep será enemigo o aliado de Rick O’Connell?

Entre los seguidores comenzó a circular una teoría que plantea un cambio importante para el personaje. La hipótesis señala que Rick, Evelyn y sus compañeros podrían entrar al reino de los muertos para devolver a Imhotep al mundo de los vivos.

X

En esta ocasión, el sacerdote no regresaría como el principal enemigo, sino como un aliado inesperado. Los protagonistas necesitarían su poder y sus conocimientos para enfrentarse a una amenaza todavía más peligrosa.

Sin embargo, esta versión solamente es una especulación de los fans. Universal mantiene en secreto los detalles de la trama y tampoco ha revelado quién será el nuevo villano de la película.

¿Quiénes regresan al elenco de La Momia 4?

Hasta ahora, la nueva producción tiene asegurado el regreso de Brendan Fraser como Rick O’Connell y Rachel Weisz como Evelyn. La actriz no participó en La Momia: la tumba del emperador Dragón, estrenada en 2008, donde su personaje fue interpretado por Maria Bello.

Instagram

John Hannah también retomará el papel de Jonathan Carnahan, el hermano de Evelyn que se ganó al público con sus problemas, ocurrencias y momentos de humor.

Oded Fehr estaría nuevamente en la historia como Ardeth Bay, el guerrero Medjai encargado de proteger al mundo de las amenazas antiguas. Kevin J. O’Connor, por su parte, volvería como Beni Gabor, pese al destino que tuvo el personaje en la primera película.

Nueva película de La Momia IMDb

La alineación de actores quedaría de la siguiente manera:

Brendan Fraser como Rick O’Connell.

Rachel Weisz como Evelyn Carnahan.

John Hannah como Jonathan Carnahan.

Arnold Vosloo como Imhotep, a la espera de confirmación oficial.

Oded Fehr como Ardeth Bay.

Kevin J. O’Connor como Beni Gabor.