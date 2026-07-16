Anya Taylor-Joy revela cómo se enteró del triunfo de Argentina durante la boda de Taylor Swift

Aunque Anya Taylor-Joy asistía a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, Anya Taylor-Joy tenía otra preocupación en mente: saber cómo le había ido a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

La actriz contó que, debido a las reglas del evento, no podía revisar su teléfono, por lo que terminó enterándose del resultado de una forma inesperada.

La anécdota surgió durante una entrevista con LADbible, donde la protagonista de Gambito de dama habló sobre algunos objetos importantes para ella. Al recibir una figura de Lionel Messi, recordó el momento en que alguien se acercó para darle la noticia que llevaba horas esperando.

Un mesero fue quien le dio el resultado del partido de Argentina vs. Cabo Verde

Taylor-Joy explicó que la boda contaba con estrictas medidas de privacidad y que los invitados no podían utilizar teléfonos celulares durante la celebración.

Mientras transcurría el evento, un integrante del personal se acercó discretamente para decirle que Argentina había ganado.

"Estuve en un evento sin celulares recientemente, y alguien que estaba trabajando, un mesero, se me acercó y me dijo: 'Solo para que sepas, Argentina acaba de ganar'", recordó la actriz.

Para Anya, ese momento tuvo un significado especial por el vínculo que mantiene con el país desde pequeña.

También aprovechó la entrevista para hablar de la importancia que tiene el futbol para los argentinos y aseguró que Lionel Messi representa mucho más que un deportista para millones de personas.

La actriz contó que no pudo seguir el partido porque en la boda de Taylor Swift estaban prohibidos los celulares. IG anyataylorjoy

Su relación con Argentina viene desde la infancia

Aunque nació en Miami, Anya Taylor-Joy pasó sus primeros años de vida en Buenos Aires, donde vivió hasta los seis años antes de mudarse a Reino Unido.

Esa etapa hizo que desarrollara un fuerte vínculo con Argentina, algo que ha mencionado en distintas entrevistas a lo largo de su carrera.

Por eso, cada vez que juega la Selección, la actriz suele seguir los partidos y compartir su apoyo al equipo.

El recorrido de Argentina en el Mundial llevó al equipo a enfrentarse con Inglaterra en las semifinales, un partido que tenía un significado especial para Taylor-Joy por sus raíces británicas y argentinas.

Durante la premiere de Lucky, la actriz fue consultada sobre qué selección apoyaría.

Reconoció que en su familia había opiniones divididas, pero dejó claro cuál era su elección.

"En lo más profundo de mi corazón, es Argentina", respondió.

También comentó que siente un gran cariño por Inglaterra, aunque admitió que su apoyo estaría del lado de la Albiceleste.

Un trabajador del evento fue quien le informó a Anya Taylor-Joy que Argentina había ganado su partido. IG anyataylorjoy

Así celebró la clasificación de Argentina

Después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra, Anya volvió a mostrar públicamente su apoyo a la Selección.

La actriz compartió en sus historias de Instagram una imagen de la bandera argentina, acompañada por varios signos de admiración.

La publicación llegó poco después de sus declaraciones sobre el Mundial y confirmó que el vínculo con el país sigue siendo una parte importante de su vida.