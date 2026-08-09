¿Quién fue Pablo Víctor Balario?; periodista murió durante una transmisión en vivo 

Pablo Víctor Balario murió mientras participaba en la primera transmisión de Comadreja TV, canal de streaming que había creado junto con otros colaboradores en Sierra de la Ventana, Buenos Aires.

Frente a las cámaras, el periodista argentino comenzó a sentirse mal cuando llevaba cerca de una hora y media al aire. Sus compañeros solicitaron ayuda y el comunicador fue trasladado de emergencia a un hospital; sin embargo, los médicos no lograron reanimarlo.

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¿De qué murió Pablo Víctor Balario?

La causa de muerte de Pablo Víctor Balario fue un infarto agudo de miocardio, también conocido como ataque al corazón. El hecho ocurrió durante el estreno de Comadreja TV, un proyecto en el que había trabajado durante varios meses.

Alrededor de las 20:30 horas comenzó la primera emisión del canal. Más tarde, mientras conversaba con sus compañeros, el conductor sufrió una descompensación en pleno programa.

Inmediatamente recibió atención y fue llevado al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya, ubicado en Sierra de la Ventana. A pesar de los esfuerzos del personal médico, Balario falleció debido al infarto.

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¿Pablo Víctor Balario tenía problemas del corazón?

Años antes de su muerte, Pablo Víctor Balario ya había sufrido otro infarto cuando todavía residía en Buenos Aires, según reportaron medios argentinos.

Después de enfrentar aquel episodio, tomó la decisión de trasladarse a Villa Ventana para buscar un estilo de vida más tranquilo.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente que el periodista tuviera otras enfermedades o padecimientos diagnosticados.

¿Quién fue Pablo Víctor Balario?

Dentro de Sierra de la Ventana y de la comarca serrana del sudoeste de Buenos Aires, Balario era conocido por su trabajo en medios de comunicación y por su participación en diferentes actividades de la región.

A lo largo de su carrera se desempeñó como periodista, locutor y conductor. Además, formó parte de festivales, festejos populares y otros eventos locales.

Su trayectoria también estuvo vinculada con la música, pues era cantante y tecladista y solía participar en presentaciones realizadas en la zona.

Captura de pantalla

Durante sus últimos meses, dedicó parte de su tiempo a preparar Comadreja TV. El canal de streaming fue planeado como un espacio para transmitir entrevistas, noticias, entretenimiento y contenidos de interés local.

En el ámbito familiar, Pablo Víctor Balario era padre de una hija y abuelo de dos nietas. Su hija, quien se había mudado a la zona cerca de un año antes, estaba en el estudio cuando él comenzó a sentirse mal.

Después del fallecimiento, ella publicó un mensaje en redes sociales para despedirlo y lo recordó como su “superhéroe” y “protector”.