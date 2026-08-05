Anya Taylor-Joy expone por qué las mujeres en Hollywood rechazan el método

La actriz Anya Taylor-Joy encendió el debate sobre las técnicas dramáticas en la industria del cine. Durante la promoción de la serie Lucky, la protagonista lanzó una dura crítica contra la actuación de método. Cuestionó directamente a los intérpretes que utilizan esta inmersión profunda como excusa para maltratar a sus compañeros de trabajo.

En una reveladora entrevista concedida al medio Complex, la estrella de Hollywood explicó los motivos que alejan a las actrices de esta práctica. Subrayó que el enfoque inmersivo, donde el artista permanece en personaje incluso fuera de cámara, pertenece casi de forma exclusiva a los hombres. Las mujeres de la industria del entretenimiento evitan adoptar estas posturas extremas por cuestiones de practicidad y responsabilidad diaria.

Anya Taylor-Joy en un Gran Premio de Fórmula 1. Foto: Grosby Group

"Si te fijas, las mujeres no hacemos método porque tenemos cosas de las que ocuparnos", afirmó tajante la joven artista frente a las cámaras. "No podemos volvernos completamente locas". Con estas declaraciones, la intérprete visibilizó las dinámicas de género que operan detrás de los grandes reflectores y los sets de filmación.

Una inmersión psicológica al límite

Anya Taylor-Joy definió el trabajo actoral contemporáneo como "una especie de psicosis controlada". Explicó que la labor exige a los profesionales pensar, sentir y comportarse como individuos totalmente distintos durante jornadas exhaustivas de trabajo. Los intérpretes asumen la identidad de un extraño y cargan con esa psique desde el amanecer hasta el final del llamado.

"Estás fingiendo ser otra persona, teniendo sus pensamientos durante 16 horas al día, moviéndote como ella, viviendo en su casa y llevando su ropa", detalló la actriz. Reconoció que esta transformación mental alcanza niveles de intensidad muy altos para cualquier ser humano, incluso para los profesionales más experimentados del medio.

Anya Taylor-Joy hablando en Hollywood. Foto: Grosby Group

La protagonista de Lucky admitió que en ocasiones la ficción roza peligrosamente la realidad de su vida cotidiana. Su equipo de trabajo más cercano y sus familiares aprendieron a detectar las señales de alerta cuando un personaje amenaza con apoderarse de su personalidad. Intervienen rápidamente para romper la ilusión óptica.

"A veces, si la cosa se va un poco de las manos, me llaman por el nombre del personaje y me dicen: 'Eh, tenemos que volver a la realidad'", comentó entre risas durante la plática. Esta dinámica grupal le permite aterrizar nuevamente en el presente y soltar la carga emocional de sus intensas interpretaciones dramáticas.

El respeto al equipo de producción

Para la estrella de Hollywood, ninguna técnica actoral justifica los comportamientos abusivos o erráticos dentro de un área de trabajo. Rechazó categóricamente la idea de mantenerse permanentemente dentro del personaje, especialmente cuando esa actitud perjudica el desempeño o la tranquilidad del resto del equipo técnico y creativo.

Un set de grabación alberga a cientos de profesionales, desde iluminadores hasta asistentes de vestuario, que cumplen jornadas extenuantes bajo mucha presión. "No puedo imaginarme mantener eso todo el tiempo porque vas a trabajar con cientos de personas", sentenció la artista sobre las actitudes de ciertos colegas. Subrayó el compromiso ético que recae sobre los actores principales.

Anya Taylor-Joy con vestido negro. Foto: Grosby Group

"Es tu responsabilidad tratarles bien y ayudarles a hacer su trabajo lo mejor posible", aseveró la intérprete con total firmeza. La declaración confronta directamente una larga tradición de directores y actores que glorifican el sufrimiento, el aislamiento y la excentricidad como requisitos innegociables para alcanzar la excelencia artística en la pantalla grande.

Finalmente, Anya Taylor-Joy lanzó un contundente mensaje contra quienes llevan la actuación de método hasta los extremos más tóxicos de la industria cinematográfica. "Si estás demasiado centrado en comportarte como un imbécil, entonces el rodaje no va a ser una experiencia agradable para nadie". Sus palabras abrieron la puerta a una profunda reflexión sobre las condiciones laborales de las producciones internacionales.