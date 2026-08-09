Moisés Peñaloza acusa al equipo de Ernesto Laguardia de campaña de odio

El equipo de Moisés Peñaloza acusó a los responsables de las cuentas oficiales de Ernesto Laguardia de promover una campaña de hostilidad contra el participante, pese a que dentro del reality ambos han mantenido una convivencia respetuosa.

A través de un comunicado difundido en plataformas digitales, el llamado Team Moisés cuestionó el tono de algunas publicaciones realizadas desde los perfiles de Laguardia y aseguró que estas no corresponden con la actitud que el actor ha mostrado dentro del programa.

El mensaje comenzó con un reconocimiento a la trayectoria de Ernesto Laguardia, a quien describieron como un actor y conductor distinguido por su talento, caballerosidad y valores.

“Si algo ha distinguido a lo largo de su impecable trayectoria al señor Ernesto Laguardia, es su talento, su caballerosidad y los valores que lo han mantenido por décadas en el gusto del público”, señaló el comunicado.

Team Moisés acusa campaña de odio en redes

El principal reclamo del equipo de Moisés Peñaloza se dirigió contra quienes administran las cuentas digitales de Ernesto Laguardia.

De acuerdo con el comunicado, dentro de La Casa de los Famosos México no ha existido una falta de respeto directa entre ambos participantes. El equipo sostuvo que los dos han competido con estrategias distintas, pero sin cruzar la línea del ataque personal.

“En ningún momento ha existido una falta de respeto directa entre ellos, y así continuará, porque ambos son unos caballeros”, puntualizó la representación de Moisés.

Sin embargo, el Team Moisés consideró que la situación en redes ha tomado otro rumbo. En su mensaje, acusó que algunas publicaciones y comentarios impulsados desde el entorno digital de Laguardia han generado una ola de mensajes negativos contra Peñaloza.

“Lamentablemente, no podemos expresarnos de la misma manera de quien administra sus plataformas digitales, quien, haciendo uso del alcance que le otorgan, se ha dedicado a incentivar una ola de mensajes de odio sin fundamento”, acusaron.

Distinguen a Ernesto Laguardia de quienes manejan sus redes

Uno de los puntos centrales del comunicado fue separar la imagen de Ernesto Laguardia de las acciones atribuidas a su equipo digital.

La representación de Moisés Peñaloza insistió en que el actor no respaldaría ese tipo de comportamiento, debido a la trayectoria y valores que ha mostrado durante años en televisión.

Con esto, el Team Moisés buscó dejar claro que su reclamo no está dirigido contra Laguardia como persona ni como habitante del reality, sino contra el manejo de sus plataformas oficiales mientras él se encuentra dentro de la casa.

El comunicado concluyó con un llamado a que la competencia se mantenga dentro del terreno del entretenimiento y pidió a la audiencia “disfrutar el juego”.

bgpa