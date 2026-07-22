¿Qué pasó entre Justin Bieber y Selena Gomez? Las causas de su ruptura

Con motivo del cumpleaños número 35 de Selena Gomez, que se celebra este 22 de julio, miles de seguidores han recordado algunos de los momentos más importantes de su vida personal y profesional. Entre ellos destaca la mediática historia de amor que vivió con Justin Bieber, pocas parejas han despertado tanta atención como la formada por Selena Gomez y Justin Bieber. Su romance acaparó titulares durante años.

Mientras crecían como figuras internacionales de la música y la televisión, también enfrentaban el escrutinio constante de los medios y de sus fanáticos, quienes siguieron de cerca cada capítulo de su historia.

Foto: Reuters

¿Cómo comenzó el romance entre Selena Gomez y Justin Bieber?

Los primeros acercamientos entre ambos ocurrieron en 2010, cuando Justin Bieber comenzaba a consolidarse como una estrella mundial gracias al éxito de Baby y su álbum debut My World.

Al mismo tiempo, Selena Gomez disfrutaba de gran popularidad por su papel protagónico en la serie de Disney Channel Los Hechiceros de Waverly Place. Aunque al principio aseguraban que solo eran amigos, las especulaciones crecieron hasta que en 2011 hicieron pública su relación tras aparecer juntos en distintos eventos.

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¿Por qué su relación estuvo llena de altibajos?

El noviazgo estuvo marcado por constantes cambios. La fama, las giras, los compromisos profesionales y la intensa atención mediática dificultaron que ambos llevaran una relación estable.

A pesar de ello, continuaban apareciendo juntos en alfombras rojas, premiaciones y eventos públicos, donde demostraban la cercanía que mantenían y reforzaban su imagen como una de las parejas favoritas del entretenimiento.

¿Cuándo terminaron definitivamente?

La primera separación ocurrió en 2013, aunque con el paso de los años siguieron manteniendo contacto.

En 2017 surgieron nuevamente rumores de reconciliación luego de que fueran vistos compartiendo tiempo juntos en reuniones y salidas informales, lo que hizo pensar que intentarían reconstruir su relación.

¿Qué provocó el final entre Selena Gomez y Justin Bieber?

De acuerdo con la información que ha trascendido, Selena Gomez y Justin Bieber pusieron fin a su relación de manera definitiva a principios de 2018. Entre los factores que habrían influido en la decisión se encuentran el desgaste provocado por sus constantes separaciones y reconciliaciones, las preocupaciones de la familia de Selena por el impacto emocional que la relación había tenido en ella, así como los desafíos personales y de salud que ambos atravesaban en esa etapa de sus vidas.

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¿Qué ha sido de Justin Bieber después de Selena?

Tras la ruptura, Justin Bieber comenzó una relación con Hailey Baldwin, con quien posteriormente contrajo matrimonio y formó una familia.

En los últimos años, el cantante ha optado por mantener un perfil más reservado, enfocándose en su vida personal y en proyectos musicales, aunque con frecuencia continúa siendo tema de conversación por sus publicaciones en redes sociales y algunas apariciones públicas.

Además, el propio artista ha hablado en diversas ocasiones sobre los desafíos emocionales que ha enfrentado desde su juventud.

¿Cómo cambió la vida de Selena Gomez?

Selena Gomez también vivió una importante transformación tanto en lo personal como en lo profesional.

Después de enfrentar problemas de salud relacionados con el lupus, un trasplante de riñón y un proceso de recuperación emocional, la cantante ha centrado gran parte de su atención en su bienestar y en promover iniciativas relacionadas con la salud mental.

Paralelamente, ha fortalecido su carrera como actriz, cantante y productora de exitosos proyectos audiovisuales.

En el ámbito sentimental, la intérprete encontró nuevamente el amor junto al productor musical Benny Blanco.

La pareja contrajo matrimonio el 27 de septiembre de 2025 en Santa Bárbara, California, en una ceremonia a la que asistieron familiares, amigos y diversas celebridades, entre ellas Taylor Swift, Paris Hilton y Ed Sheeran.

Con el paso de los años, la historia entre Justin Bieber y Selena Gomez quedó como uno de los romances más recordados del entretenimiento, mientras ambos artistas continúan escribiendo nuevos capítulos en sus vidas personales y profesionales.