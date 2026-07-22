Causa de muerte de la actriz de ‘Godzilla vs. Kong’, ¿cómo falleció Kaylee Hottle?

Kaylee Hottle, recordada por su papel de Jia en la película de ‘Godzilla vs. Kong’, perdió la vida a los 18 años. Primeros reportes señalaron que la actriz murió tras un accidente automovilístico, pero ahora salieron a la luz los detalles sobre su causa de muerte.

El pasado martes 21 de julio, Joshua Hottle, padre de la joven actriz, confirmó la noticia sobre la muerte de su hija en Maryland, Estados Unidos.

Durante una transmisión en vivo, por medio de Facebook, el padre de Hottle comunicó la muerte de su hija utilizando el lenguaje de señas americano. El video fue acompañado por el texto:

Estoy tomando un vuelo que jamás hubiera querido tomar".

¿Cómo falleció Kaylee Hottle?

Kaylee Hottle murió a los 18 años. Frederic J. BROWN

Reportes señalan que el accidente ocurrió durante la madrugada del pasado 21 de julio. El vehículo en el que viajaba la actriz como pasajera salió del camino y terminó en una zanja.

En el mismo auto, viajaban otras dos personas que sobrevivieron al accidente, aunque hasta ahora no hay testimonios de ellas.

El auto en el que viajaba la actriz del universo cinematográfico de Godzilla vs. Kong, era un Honda Accord modelo 1995. Fotografías que trascendieron mostraron el estado en el que quedó el vehículo involucrado, con daños de consideración en distintas partes del auto como consecuencia del impacto.

Hasta el momento, autoridades no han revelado las circunstancias que provocaron que el automóvil terminara en una zanja.

Causa de muerte de la actriz de ‘Godzilla vs. Kong'

Kaylee Hottle murió a los 18 años. PA Images

The U.S Sun informó que autoridades del estado de Maryland detallaron la causa de muerte de Kaylee Hottle.

Si bien, confirman que fue a consecuencia de un accidente automovilístico, señalan que murió a consecuencia de múltiples lesiones por traumatismo contundente.

La información proporcionada por la Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland revela que la muerte fue clasificada como un accidente.

En tanto, se dio a conocer el audio de la comunicación entre los equipos de emergencia durante la atención del accidente.

En el registro se escucha que los primeros en responder informaron que Kaylee Hottle se encontraba inconsciente tras el choque y solicitaron apoyo para localizar a un intérprete.

Asimismo, intentaron contactar a sus familiares mientras continuaban las labores de asistencia.

Servicios de emergencia gestionaron el envío de una ambulancia y un helicóptero médico para atender la situación. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante la respuesta inicial y el traslado al centro hospitalario, la actriz perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.

Elenco de la película reacciona a la muerte de la actriz

Integrantes del elenco de la película Godzilla vs. Kong reaccionaron públicamente a la noticia de la muerte de Hottle.

Entre las reacciones destacó la de Millie Bobby Brown, quien, en sus historias de Instagram, afirmó que estaba “devastada” tras escuchar la noticia.

Rebecca Hall también se sumó al pésame y escribió en un post:

Me entristece profundamente esta noticia. Mis más sinceras condolencias a tu familia. Te echaremos mucho de menos, Kaylee”.

Kaylee Hottle fue reconocida por interpretar a la niña huérfana Jia en las exitosas películas de Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla x Kong: El nuevo imperio (2024).

¿La actriz era sorda en la vida real?

Kaylee Hottle murió a los 18 años. PA Images

Kaylee Hottle nació en Georgia y provenía de una familia sorda de cuatro generaciones, por lo que Hottle era hablante nativa del Lenguaje de Señas Americano (ASL).

Fue una figura importante para la inclusión y representación de la comunidad sorda en Hollywood al comunicarse mediante señas en la gran pantalla.

La actriz nunca hizo público un diagnóstico médico específico sobre la causa de su sordera, pero, lejos de considerarlo como un obstáculo, lo convirtió en una de sus mayores fortalezas.

Antes de llegar al cine participó en campañas y comerciales enfocados en la comunidad sorda y en la accesibilidad, como anuncios para servicios de interpretación en lengua de señas.

También apareció en el proyecto "10 Deaf Children: One Powerful Message", una iniciativa para visibilizar los derechos y las experiencias de los niños sordos. Estas participaciones le dieron experiencia frente a las cámaras y llamaron la atención de productores de Hollywood.

Kaylee también estudió en la Texas School for the Deaf, donde combinó sus estudios con actividades deportivas y su carrera artística. En entrevistas explicó que esperaba inspirar a otros niños sordos al demostrar que podían protagonizar grandes producciones sin ocultar su identidad.