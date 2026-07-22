¿Qué le pasó a Victoria Ruffo? La actriz aclara por qué necesita silla de ruedas para viajar

Victoria Ruffo fue duramente criticada luego de que fuera captada utilizando una silla de ruedas durante su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las imágenes rápidamente se viralizaron y desataron una ola de comentarios en redes, donde algunos usuarios comenzaron a cuestionar si la actriz enfrentaba un problema de salud más serio o si estaba haciendo un uso indebido del servicio.

¿Por qué Victoria Ruffo usa silla de ruedas en el aeropuerto?

Ante las especulaciones, la protagonista de exitosas telenovelas como La madrastra, Corona de lágrimas y Cita a ciegas decidió romper el silencio y explicar las verdaderas razones por las que recurre a este apoyo únicamente cuando viaja.

Ruffo aseguró que utiliza este apoyo solo cuando viaja para evitar un mayor desgaste físico. Especial

Durante un encuentro con medios de comunicación, la actriz dejó claro que no ha perdido la movilidad ni necesita una silla de ruedas para realizar sus actividades cotidianas. Explicó que puede caminar con normalidad, subir y bajar escaleras e incluso mantener su rutina diaria sin mayores inconvenientes.

Sin embargo, reconoció que los extensos recorridos dentro de los aeropuertos representan un gran esfuerzo físico debido a diversos problemas que padece desde hace varios años.

Sí puedo caminar, evidentemente, y subir y bajar escaleras, pero en los aeropuertos las salas están de un extremo a otro y no llego. Es mejor llevar una silla de ruedas porque ellos saben por dónde meterte y llegas mucho más rápido", comentó la actriz.

La actriz aclaró que puede caminar, pero las largas distancias afectan su salud. Captura de pantalla

Con estas declaraciones, Ruffo buscó poner fin a las versiones que aseguraban que atravesaba una delicada situación médica.

Victoria Ruffo revela el problema de salud que afecta su movilidad

La actriz explicó que el uso de la silla responde a una medida preventiva para evitar que sus lesiones se agraven.

Victoria Ruffo reveló que desde hace tiempo vive con tres hernias lumbares y tres hernias cervicales, un padecimiento que le provoca molestias cuando debe caminar largas distancias o permanecer mucho tiempo de pie.

La protagonista de telenovelas reveló que padece hernias lumbares y cervicales. IG victoriaruffo

Aunque estas lesiones no le impiden desplazarse por sí sola, sí limitan su resistencia física, especialmente en espacios tan grandes como las terminales aéreas, donde recorrer varios kilómetros entre filtros de seguridad, salas de espera y puertas de abordaje puede convertirse en un verdadero reto.

La intérprete señaló que sus problemas de espalda son consecuencia del desgaste acumulado con los años, además de diversas lesiones sufridas a lo largo de su vida.

Victoria Ruffo se defiende ante las críticas por viajar en silla de ruedas

Uno de los comentarios que más llamó la atención en redes sociales fue el de quienes afirmaban que Victoria Ruffo estaba ocupando una silla de ruedas que podría necesitar alguien con una discapacidad más severa.

Victoria Ruffo explicó que los aeropuertos cuentan con suficientes sillas de ruedas para los pasajeros que las necesitan. Instagram

La actriz respondió directamente a estas críticas y aseguró que ese argumento no corresponde con la realidad.

Yo sé que dicen que le estoy quitando la silla a una persona que realmente la necesita, pero no. Hay muchas sillas, muchísimas. No le estoy quitando nada a nadie", afirmó.

También explicó que este servicio forma parte de la asistencia que ofrecen los aeropuertos para personas con movilidad reducida o dificultades temporales, por lo que cualquier pasajero que lo requiera puede solicitarlo.

Victoria Ruffo aclara los rumores sobre su estado de salud

Lejos de representar una señal de alarma, Victoria Ruffo explicó que utilizar la silla de ruedas durante sus viajes es una forma de cuidar su condición física y evitar que el esfuerzo termine provocándole más dolor o complicaciones.

La intérprete afirmó que el uso de este servicio es una medida preventiva y no una incapacidad permanente. Instagram

La actriz prefiere reservar su energía para cumplir con sus compromisos laborales y personales, en lugar de desgastarse caminando largas distancias antes de abordar un vuelo.

Su decisión también responde a una recomendación práctica, ya que el personal aeroportuario conoce las rutas más rápidas para trasladar a los pasajeros y facilitar su llegada a tiempo a las salas de abordaje.

Pese a los rumores sobre su estado de salud, Victoria Ruffo continúa demostrando que sigue plenamente activa, manteniendo su agenda profesional y dejando claro que utilizar una silla de ruedas no significa que haya perdido independencia ni que enfrente una enfermedad incapacitante.