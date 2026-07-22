¿Cuándo se estrena 'Madre Siniestra' en México? La película de terror con Jessica Chastain

Los amantes del cine de terror ya tienen una nueva película para agregar a su lista. Se trata de ‘Madre Siniestra’ (‘Other Mommy’), una producción que llegará a las salas de cine durante 2026 y que tiene como protagonista a Jessica Chastain, actriz que vuelve a enfrentarse al género después de participar en películas como Mamá e It: Capítulo Dos.

La cinta busca combinar el terror sobrenatural con el suspenso psicológico y plantea una pregunta bastante inquietante: ¿qué pasaría si una persona que conoces perfectamente comenzara a comportarse como alguien completamente diferente?

La película está dirigida por Rob Savage, responsable de títulos como Host y The Boogeyman, y está basada en la novela Incidents Around the House, escrita por Josh Malerman, autor de Bird Box.

La historia comienza dentro de una familia que, como muchas otras, enfrenta sus propios problemas. Pero todo cambia cuando una presencia extraña aparece en la vida de una niña y empieza a hacerse pasar por su propia madre.

¿De qué trata 'Madre Siniestra'?

La protagonista de esta historia es Bela, una niña de apenas ocho años que vive en un entorno familiar complicado. Su vida cambia por completo cuando aparece una presencia sobrenatural que se hace llamar “Other Mommy”, nombre que en español puede traducirse como “La otra mamá”.

El problema es que esta entidad no se presenta como un monstruo cualquiera. Su forma de acercarse a Bela es mucho más personal: adopta la apariencia de su madre, Ursula, y comienza a introducirse poco a poco en la vida de la familia.

Al principio, Bela es quien parece darse cuenta de que algo no está bien. Hay detalles que no encajan y comportamientos que le resultan extraños. Mientras los adultos intentan entender lo que ocurre, la niña comienza a sospechar que la presencia que está frente a ella no es realmente su madre.

Pero la situación se vuelve todavía más complicada cuando descubre que la criatura tiene la capacidad de alterar lo que ocurre a su alrededor y jugar con la percepción de quienes están dentro de la casa.

Madre Siniestra

Lo que parecía ser una amenaza limitada al espacio de Bela comienza a crecer. La presencia sobrenatural invade poco a poco diferentes lugares del hogar y convierte lo que debería ser un sitio seguro en el escenario de una pesadilla.

Uno de los momentos que más ha llamado la atención del primer adelanto ocurre cuando la entidad le hace una pregunta a la niña:

¿Puedo entrar en tu corazón?

La frase resume bastante bien el tipo de terror que propone la película. No se trata únicamente de asustar a los personajes, sino de hacer que tanto ellos como el público comiencen a preguntarse qué está pasando realmente.

A medida que la historia avanza, la familia tendrá que enfrentarse a una amenaza que parece conocerlos demasiado bien. Y lo peor es que nadie está completamente seguro de quién es quién.

Jessica Chastain tendrá un doble papel en la película

Uno de los puntos que más interés ha generado alrededor de ‘Madre Siniestra’ es el personaje que interpreta Jessica Chastain.

La actriz tendrá un doble desafío en pantalla, pues dará vida tanto a Ursula, la madre de Bela, como a la entidad que adopta su apariencia para acercarse a la niña.

Esto significa que Chastain tendrá que interpretar dos versiones de un mismo personaje: una madre y una presencia que utiliza su identidad para manipular a su propia familia.

Para la actriz, el proyecto representa además un nuevo regreso al cine de terror. Chastain ya había participado anteriormente en producciones del género, entre ellas Mamá e It: Capítulo Dos, por lo que su incorporación a esta historia se ha convertido en uno de los principales atractivos de la película.

Madre Siniestra

El reparto también incluye a Arabella Olivia Clark, quien interpreta a Bela, además de Jay Duplass, en el papel de Russ, el padre de la niña. El elenco se completa con las actuaciones de Karen Allen, Dichen Lachman y Arian Moayed.

James Wan y Blumhouse están detrás de ‘Madre Siniestra’

La producción cuenta con la participación de James Wan, quien se encuentra detrás de algunas de las franquicias de terror más conocidas de los últimos años.

El cineasta produce la película a través de Atomic Monster, en colaboración con Blumhouse, compañías vinculadas a proyectos como El Conjuro, Insidious, M3GAN y Five Nights at Freddy's.

Con estos nombres detrás del proyecto, la cinta llega con una expectativa importante entre los seguidores del género, especialmente por la combinación de horror sobrenatural y tensión psicológica que plantea su historia.

El primer tráiler oficial fue presentado el 21 de julio de 2026 y permitió conocer un poco más sobre la atmósfera de la película. El avance muestra la relación entre Bela y su madre, pero también deja ver que algo extraño comienza a ocupar un lugar dentro de la familia.

¿Cuándo se estrena ‘Madre Siniestra’ en México?

La buena noticia para los seguidores del terror es que ‘Madre Siniestra’ sí llegará a los cines de México.

La película protagonizada por Jessica Chastain tiene programado su estreno en nuestro país para el 8 de octubre de 2026.

De esta manera, el público mexicano podrá verla un día antes de su llegada a las salas de Estados Unidos, donde el estreno está previsto para el 9 de octubre de 2026.

Madre Siniestra

Así que habrá que esperar unos meses para descubrir qué ocurre con Bela, su madre y esa presencia que parece estar dispuesta a hacer cualquier cosa para entrar en la vida de la familia.