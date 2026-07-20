Cronología de las investigaciones de la FDA a la lechuga: Cyclospora no es nueva

La investigación que actualmente realiza la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) sobre un brote multiestatal de ciclosporiasis asociado con lechuga iceberg no representa un hecho sin precedentes. Desde hace más de una década, la agencia estadounidense ha abierto diversas investigaciones por brotes vinculados con lechuga y otras hortalizas de hoja, en un esfuerzo por identificar la fuente de contaminación y fortalecer los controles sanitarios en la cadena de producción.

Aunque el caso de 2026 volvió a colocar a la lechuga bajo el escrutinio de las autoridades, la propia FDA aclaró recientemente que no existe evidencia suficiente para confirmar que la lechuga mexicana sea el origen del brote, luego de corregir un resultado de laboratorio que inicialmente había arrojado un positivo para Cyclospora cayetanensis. La investigación continúa abierta y la agencia mantiene el análisis de otras posibles fuentes de contaminación.

2013: el brote que cambió la vigilancia sobre las hortalizas frescas

El primer gran antecedente ocurrió entre junio y agosto de 2013, cuando más de 630 personas enfermaron de ciclosporiasis en 25 estados de Estados Unidos.

Las investigaciones de la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) lograron relacionar distintos grupos de casos con ensaladas servidas en restaurantes como Olive Garden y Red Lobster. Posteriormente, los investigadores identificaron diversos ingredientes procedentes de México involucrados en diferentes grupos de pacientes.

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A partir de ese brote, Estados Unidos reforzó la vigilancia sobre las hortalizas frescas importadas y aumentó las inspecciones en zonas de producción agrícola para reducir el riesgo de nuevas contaminaciones.

2018: las ensaladas de McDonald's bajo investigación

Cinco años después, durante el verano de 2018, la FDA y los CDC investigaron otro brote que afectó a 511 personas en 16 estados.

La investigación de trazabilidad apuntó hacia mezclas de ensalada suministradas por Fresh Express y utilizadas en restaurantes McDonald's del Medio Oeste de Estados Unidos.

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Aunque los productos contenían lechuga romana y otros vegetales de hoja, las autoridades nunca lograron determinar cuál de los ingredientes específicos fue el vehículo de transmisión del parásito.

2020: retiro masivo de kits de ensalada

Entre junio y julio de 2020 se registró otro brote multiestatal que dejó 701 casos confirmados en 14 estados.

La FDA vinculó la investigación con kits de ensalada Fresh Express comercializados por distintas cadenas minoristas. Los productos incluían lechuga romana, lechuga iceberg y col, por lo que la empresa realizó retiros voluntarios mientras continuaban los estudios para localizar el origen de la contaminación.

Al igual que en investigaciones anteriores, no fue posible identificar con certeza cuál de los vegetales contenidos en las mezclas estaba contaminado.2026: la investigación sigue abierta

Especial

El brote investigado durante 2026 volvió a colocar a la lechuga en el centro de la atención sanitaria.

Las primeras investigaciones epidemiológicas señalaron como una de las principales hipótesis la posible contaminación de lechuga iceberg utilizada en restaurantes y en productos preparados, lo que motivó retiros preventivos mientras la FDA desarrollaba estudios de laboratorio y trazabilidad.

Conforme avanzó la investigación, la agencia amplió el análisis hacia otras hortalizas de hoja y distintos alimentos frescos para reconstruir la cadena de suministro y determinar el posible origen del brote.

Posteriormente, la FDA informó que una muestra de lechuga que inicialmente había resultado positiva para Cyclospora correspondía a un falso positivo de laboratorio, por lo que aclaró que no existe evidencia suficiente para confirmar que la lechuga mexicana sea la fuente de contaminación. No obstante, la investigación epidemiológica continúa y las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de análisis antes de emitir una conclusión definitiva.

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¿Por qué estas investigaciones suelen tardar meses?

Los brotes provocados por Cyclospora cayetanensis representan uno de los mayores desafíos para las autoridades sanitarias debido a las características del parásito.

A diferencia de bacterias como Salmonella o Escherichia coli, los ooquistes de Cyclospora presentan una elevada resistencia a los desinfectantes utilizados habitualmente para lavar frutas y verduras, por lo que el lavado convencional no garantiza su eliminación.

Además, el periodo de incubación suele oscilar entre dos y 14 días. Cuando aparecen los síntomas, los alimentos implicados normalmente ya fueron consumidos o retirados del mercado, dificultando la obtención de muestras para laboratorio.

La evidencia científica también indica que el parásito se transmite exclusivamente mediante contaminación fecal humana, generalmente por agua utilizada para riego, lavado o procesamiento de alimentos, o por deficiencias sanitarias durante la producción agrícola.

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Debido a estas condiciones, la FDA depende principalmente de investigaciones epidemiológicas, estudios de trazabilidad y evaluaciones ambientales para reconstruir la cadena de contaminación. Por ello, identificar con precisión el alimento responsable puede tomar semanas o incluso meses, como ha ocurrido en los principales brotes registrados desde 2013.

La cronología demuestra que las investigaciones sobre lechuga y otras hortalizas de hoja no son un fenómeno nuevo. Cada brote ha permitido fortalecer los sistemas de vigilancia y mejorar los mecanismos de trazabilidad, aunque el desafío de identificar con rapidez la fuente exacta de contaminación sigue siendo uno de los mayores retos para la seguridad alimentaria en Estados Unidos.