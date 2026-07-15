Alex Russo, Mason y Harper regresan en el final de Wizards Beyond Waverly Place

El universo de Wizards Beyond Waverly Place se prepara para despedirse con un evento especial cargado de nostalgia. El tráiler de la tercera y última temporada de la serie, titulada One Last Spell, muestra el regreso de tres personajes clave para los fans de Los hechiceros de Waverly Place: Alex Russo, Mason Greyback y Harper.

Selena Gomez vuelve como Alex Russo, Gregg Sulkin retoma el papel de Mason Greyback y Jennifer Stone reaparece como Harper, una de las amigas más recordadas de la serie original. Su presencia en el avance confirma que el cierre buscará conectar la nueva historia con el legado que convirtió a la familia Russo en una de las más queridas de Disney Channel.

La última temporada será presentada como un evento final de cuatro partes, en el que la magia volverá a salirse de control y obligará a los personajes a enfrentar una amenaza que cruza dimensiones.

¿De qué trata One Last Spell, el final de Wizards Beyond Waverly Place?

De acuerdo con el tráiler, la historia gira en torno a Winter, cuyos poderes abren una grieta dimensional. A través de ese portal desaparece su madre, lo que desata una misión de rescate en la que Justin, Harper y otros personajes deberán involucrarse.

La búsqueda los llevará hasta una taberna habitada por magos furiosos, un escenario que promete combinar humor, caos mágico y momentos de tensión. El avance también deja ver que el cierre no solo resolverá el conflicto de Winter, sino que traerá de vuelta viejas conexiones del mundo mágico.

Selena Gomez Especial

Alex Russo vuelve para el cierre

El regreso de Selena Gomez como Alex Russo es uno de los momentos más esperados del tráiler. Aunque la actriz ya había participado en el inicio de Wizards Beyond Waverly Place, su aparición en el evento final refuerza el vínculo entre la secuela y la serie original.

Alex fue el personaje central de Los hechiceros de Waverly Place, donde se convirtió en una de las jóvenes brujas más queridas de Disney por su sentido del humor, su rebeldía y su forma poco convencional de entender la magia.

Su regreso en One Last Spell apunta a una despedida pensada para quienes crecieron con la serie original, pero también para los nuevos espectadores que siguieron la historia de Billie, Justin y Winter.

Mason y Harper también se reúnen con los Russo

El tráiler también confirma el regreso de Mason Greyback, interpretado por Gregg Sulkin. En la serie original, Mason fue uno de los personajes más importantes en la vida de Alex Russo, por lo que su aparición abre la puerta a un reencuentro cargado de guiños para los fans.

Selena Gomez en el set de la próxima temporada de Wizards Beyond Waverly Place Especial

Jennifer Stone también vuelve como Harper, la mejor amiga de Alex. Su presencia es una de las más celebradas, ya que el personaje formó parte del corazón cómico y emocional de Los hechiceros de Waverly Place.

Con estos regresos, el final de Wizards Beyond Waverly Place parece apostar por una mezcla entre aventura mágica y cierre nostálgico. La serie no solo resolverá su trama principal, también reunirá a personajes que marcaron distintas etapas de la franquicia.

bgpa