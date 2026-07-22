Cynthia Rodríguez presume su pancita de embarazo tras anunciar que espera a su segunda hija

Cynthia Rodríguez compartió con sus seguidores un emotivo mensaje y dejó ver por primera vez su pancita de embarazo, horas después de confirmar que ella y Carlos Rivera agrandarán su familia con la llegada de su segunda bebé.

La noticia fue revelada este miércoles 22 de julio, a través de redes sociales, donde la pareja anunció que muy pronto recibirá a María, quien se convertirá en la hermanita menor de su hijo, León.

Foto: Instagram cynoficial

¿Cómo anunciaron Cynthia y Carlos la llegada de su segunda bebé?

La pareja eligió una publicación llena de simbolismo para compartir la feliz noticia con sus millones de seguidores. En la imagen aparecen las manos de Cynthia, Carlos y su hijo León colocadas sobre un conjunto de bebé en color rosa, confirmando que esperan a una niña.

Junto a la fotografía escribieron un mensaje en el que expresaron la emoción que sienten por la llegada de María, a quien describieron como un milagro esperado con mucha fe y amor.

Foto: Instagram cynoficial

¿Qué dijo Cynthia Rodríguez tras confirmar su embarazo?

Después del anuncio, la exconductora de "Venga la Alegría" reapareció mediante sus historias de Instagram para agradecer el cariño que ha recibido por parte de sus seguidores.

En un breve video confesó que ha vivido un día lleno de emociones y aseguró sentirse profundamente feliz por compartir esta nueva etapa de su vida junto a Carlos Rivera.

Gracias por sus mensajes, por tanto amor. Es una noticia que nos tiene muy ilusionados, felices y emocionados. Hoy he estado riéndome y llorando de felicidad. Tengo el corazón lleno. Les mando muchos besos y también de María", expresó.

Foto: Instagram

Además de enviar un mensaje de agradecimiento, la conductora aprovechó el video para mostrar por primera vez su baby bump, dejando ver el avance de su embarazo.

La imagen emocionó a sus seguidores, quienes rápidamente llenaron las redes sociales con felicitaciones y buenos deseos para la familia.

Con la llegada de su segunda hija, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera vivirán nuevamente la experiencia de convertirse en padres, ahora acompañados por su hijo León, quien también formó parte del anuncio familiar.

La pareja ha mantenido gran parte de su vida privada lejos de los reflectores, por lo que la noticia fue recibida con entusiasmo por sus fans, quienes celebraron este nuevo capítulo en la vida de ambos artistas.