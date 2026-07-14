Medio tiempo Mundial 2026: a qué hora y cuánto durará el show con Madonna, BTS, Shakira y Justin Bieber

El medio tiempo del Mundial 2026 será uno de los momentos más esperados de la Final de la Copa del Mundo, ya que por primera vez en la historia del torneo la FIFA realizará un espectáculo musical durante el descanso del partido. El evento reunirá a artistas de talla internacional y marcará un antes y un después en las finales mundialistas.

La gran Final se jugará el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), recinto ubicado en Estados Unidos que albergará por primera ocasión el encuentro que definirá al campeón del mundo.

REUTERS

Además de la emoción por conocer al nuevo monarca del futbol, millones de aficionados estarán pendientes del espectáculo musical que acompañará el descanso del partido y que también tendrá un objetivo benéfico.

¿A qué hora será el medio tiempo del Mundial 2026?

El partido por el campeonato está programado para comenzar a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Como ocurre en cualquier encuentro de futbol, el descanso llegará después de los primeros 45 minutos, por lo que el Show de Medio Tiempo está previsto para iniciar alrededor de las 13:45 horas, aunque el horario puede variar ligeramente dependiendo del tiempo agregado que se juegue en la primera parte.

El Metlife Stadium será la sede de la final de la Copa del Mundo. Redes sociales

¿Cuánto durará el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026?

La FIFA confirmó que el espectáculo tendrá una duración de 11 minutos.

Aunque el tiempo es menor al del tradicional show del Super Bowl, el organismo aseguró que será una producción creada exclusivamente para la Final del Mundial, con un montaje pensado para ofrecer un espectáculo de nivel internacional.

¿Quiénes estarán en el medio tiempo del Mundial 2026?

La FIFA y Global Citizen dieron a conocer el elenco que encabezará este histórico espectáculo. Los artistas confirmados son:

Justin Bieber

Madonna

Shakira

BTS

Burna Boy

Gustavo Dudamel

PS22 Chorus junto a Coldplay

BTS World Tour: Arirang BTS

Además, personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets tendrán una participación especial como parte del mensaje educativo que busca transmitir el evento.

La producción estará a cargo de Global Citizen, con la colaboración de Live Nation y Done + Dusted, mientras que Chris Martin, vocalista de Coldplay, fue el encargado de la curaduría artística del show.

¿Dónde ver la Final del Mundial 2026 y el Show de Medio Tiempo?

Los aficionados podrán seguir tanto el partido como el espectáculo musical el domingo 19 de julio a través de:

Canal 5

Canal 7

ViX Premium

Shakira Especial

La transmisión incluirá tanto la Final como el histórico Show de Medio Tiempo que se realizará durante el descanso.

El medio tiempo también apoyará una causa social

Más allá del entretenimiento, el espectáculo tendrá un objetivo solidario. La FIFA informó que el evento respaldará el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al futbol de niños y niñas en distintas partes del mundo.

Madonna AFP

Hasta ahora, el proyecto ya ha conseguido reunir más de 50 millones de dólares, gracias, entre otras acciones, a la aportación de un dólar por cada boleto vendido para los partidos del Mundial 2026.