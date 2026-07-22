El despojo ya tiene respuesta

Debe reconocerse la iniciativa impulsada desde el Congreso por la diputada federal Elena Edith Segura Trejo para hacer frente a uno de los delitos patrimoniales que más ha crecido en el país en los últimos tiempos.

Su propuesta para crear una Ley General de Protección Patrimonial contra el Despojo Inmobiliario, acompañada de una Alerta Inmobiliaria Nacional y de un Foro Nacional Antidespojo, representa un paso serio para escuchar a las víctimas, abogados, notarios, especialistas y a las fiscalías de la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, con el fin de conocer qué funciona, qué falta y cómo construir una estrategia nacional para su implementación.

A este esfuerzo se ha sumado el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, uno de los legisladores con mayor trayectoria y cercanía con el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha respaldado el fortalecimiento de las instituciones para brindar certeza jurídica a las víctimas de dicho delito.

El despojo ya no puede entenderse únicamente como un problema entre particulares; detrás de muchos de estos casos operan redes que aprovechan vacíos legales, corrupción, falsificación de documentos y abuso para arrebatar el patrimonio de las familias.

En los últimos 6 años se han abierto en la CDMX más de 25 mil carpetas de investigación por el delito de despojo y únicamente se ha reportado la detención de 463 personas, cifra que contrasta con el número de carpetas iniciadas por la Fiscalía. De enero de 2025 a abril de este año se abrieron más de 5 mil carpetas, lo que llevó a las autoridades a instalar el llamado Gabinete Antidespojos, que únicamente ha resuelto el 10 por ciento de los casos presentados a un año de su creación.

Hoy, por vez primera, comienza a construirse desde el Congreso federal una respuesta que, sin duda, tendrá alcance nacional.

IZTAPALAPA EN PROBLEMAS

Nos informan que Aleida Alavez tiene prisa y que, además, enfrentaría una especie de “revuelta” o motín al interior de la alcaldía, lo que habría aumentado la presión por cerrar pendientes y reordenar su entorno político. Detrás de varios de los proyectos que busca concluir en Iztapalapa, aparece un proveedor tabasqueño que habría mantenido una relación cercana con su grupo y cuya influencia, según quienes conocen esa historia, no habría sido menor en el camino que la llevó a la alcaldía. Ahora que los tabasqueños están “bajo la lupa” y que internamente enfrenta resistencias, está la urgencia por acelerar pavimentaciones, obras en servicios urbanos, consultorios y otros proyectos para cerrar compromisos y comenzar a marcar distancia.

Mientras esos viejos vínculos parecen volverse incómodos, Aleida estaría buscando nuevos respaldos. Ahí entrarían las llamadas Tortillerías del Bienestar, que, nos cuentan, serían un guiño hacia la lideresa nacional de Morena, Ariadna Montiel, justo cuando comienzan a “cocinarse” las candidaturas a 2027. Así, entre la presión interna, los tabasqueños bajo escrutinio y la próxima disputa por las candidaturas, la alcaldesa parecería estar haciendo cuentas políticas a toda velocidad. La pregunta queda en el aire: ¿qué cambió y a quién debe realmente Aleida Alavez su llegada a la alcaldía?

ÉXITO POBLANO

Rinde frutos la estrategia contra la inseguridad del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. Durante varios meses, un sujeto se había dedicado a disparar a motociclistas y automovilistas con un rifle. La instrucción fue directa: atrapar a dicho sicópata. Con base en investigación e inteligencia criminal se logró de manera coordinada con autoridades de Seguridad y de la Fiscalía del estado y del gobierno federal. El pasado martes 14 de julio, el empresario farmacéutico Rafael Zabalza Beraza —de 65 años de edad— fue detenido por elementos de la policía de Puebla, del Ejército y de la Fuerza Aérea, así como de la Guardia Nacional, en su domicilio del exclusivo fraccionamiento Residencial Santa Fe, en San Andrés Cholula. La pesadilla concluyó.