Selena Gomez participará en Hermoso, el nuevo álbum de Benny Blanco

Benny Blanco prepara el lanzamiento de Hermoso, su nuevo álbum, y una de las colaboraciones que más llamó la atención es la de Selena Gomez. La cantante aparecerá como artista invitada en el proyecto, que marca una nueva etapa para el productor estadunidense, ahora con una propuesta más cercana a la música latina.

Hermoso será un homenaje de Blanco a los sonidos latinos e incluirá un tema junto a Selena Gomez, con quien ya había trabajado recientemente en el álbum colaborativo I Said I Love You First.

Aunque todavía no se ha revelado la lista completa de canciones, el proyecto también reunirá a artistas como Kali Uchis, Feid, BB Trickz y Myke Towers, además de posibles colaboraciones que han comenzado a circular entre fans y cuentas especializadas.

¿Cuándo se estrena Hermoso, el nuevo álbum de Benny Blanco?

Hermoso tiene previsto su lanzamiento para el 14 de agosto de 2026, según reportes sobre el nuevo proyecto del productor. La rapera española BB Trickz ya estrenó Joven y Salvaje junto a Benny Blanco, canción que forma parte de esta etapa musical.

El disco representa un cambio de dirección para Blanco, conocido por su trabajo como productor de pop y por colaborar con artistas como Rihanna, Justin Bieber, Ed Sheeran, Halsey y la propia Selena Gomez.

En esta nueva producción, el músico busca acercarse a ritmos en español y colaboraciones con figuras de la música latina. Ese giro también ha despertado expectativa por la presencia de Selena, quien en años recientes ha explorado su relación con el español en proyectos como Revelación y en colaboraciones con artistas latinos.

Selena Gomez y Benny Blanco vuelven a colaborar

La participación de Selena Gomez en Hermoso llega después de I Said I Love You First, álbum que lanzó junto a Benny Blanco en 2025. Ese proyecto mezcló canciones de amor, ruptura y complicidad creativa, además de reforzar la relación artística entre ambos.

Ahora, su nueva colaboración podría tomar otro camino sonoro por el concepto del álbum. Aunque no se ha confirmado si Selena cantará en español, inglés o en una mezcla de ambos idiomas, su aparición en un disco enfocado en la música latina abre la puerta a una faceta distinta.

También ha circulado la posibilidad de que la canción involucre a Becky G, aunque por ahora no se han dado detalles oficiales del tema ni del nombre de la colaboración.

Un álbum con varias figuras latinas

Además de Selena Gomez, Hermoso contará con nombres vinculados al pop, el reguetón, el rap y la música urbana. Entre los artistas mencionados se encuentran Kali Uchis, Feid, BB Trickz y Myke Towers.

BB Trickz ya forma parte visible del proyecto con Joven y Salvaje, colaboración que anticipa el tono de esta nueva etapa de Benny Blanco. La canción confirma que el productor busca moverse entre distintos sonidos y escenas, sin limitar el álbum a un solo género.

Por ahora, queda pendiente conocer el tracklist oficial, el nombre de la canción en la que participará Selena y si su colaboración incluirá también a Becky G.

bgpa