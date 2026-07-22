Frentes Políticos / 22 de julio de 2026

1. Meta sanitaria. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció uno de los proyectos más ambiciosos de su administración: destinar 181 mil mdp para desarrollar 152 proyectos hospitalarios hacia 2030, con la meta de incrementar la capacidad del sistema público de salud a más de 106 mil camas. La cifra es significativa. Habrá hospitales concluidos, equipados y con el personal suficiente para atender a la población. El rezago en infraestructura médica es una deuda histórica y sólo podrá reducirse si las obras avanzan al ritmo prometido. Las metas generan expectativas, pero la buena implementación es lo importante. Salud.

2. Coordinación. A un año de que arranque el Proceso Electoral 2026-2027, el INE comenzó a tejer la coordinación con el Gabinete de Seguridad. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, reunió en la misma mesa al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y al director del Centro Nacional de Inteligencia, Francisco Almazán. El desafío no es sólo organizarse, sino hacerlo sin que la cercanía entre autoridades electorales y el Ejecutivo alimente dudas sobre la autonomía del árbitro. A cuidar forma y fondo.

3. Reciprocidad. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, respondió a la advertencia de la DEA con un recordatorio: EU también tiene cuentas pendientes en la lucha contra el crimen organizado. La mandataria cuestionó los casos de corrupción dentro de la propia agencia, mencionó el del exjefe de la DEA en México, Nicholas Palmeri, y reiteró que la cooperación bilateral debe ser de ida y vuelta. México rechaza señalamientos unilaterales mientras exige resultados del lado estadunidense, tanto en el combate a las redes criminales como en el tráfico de armas que alimenta la violencia. La coordinación es indispensable; más, la urgencia de paz.

4. Contrición. Se difundió la carta que Ismael El Mayo Zambada dirigió al juez Brian Cogan. El histórico líder del Cártel del Pacífico reconoce su responsabilidad, admite el daño causado, asegura que no busca compasión y llama a las nuevas generaciones a alejarse de la violencia. El tono contrasta con el silencio y la narrativa de desafío que durante décadas caracterizó a los grandes capos. Sin embargo, más allá del valor jurídico o humano del mensaje, la realidad permanece intacta: una carta no borra años de violencia, miles de víctimas ni el profundo impacto que el narcotráfico dejó en México y Estados Unidos. Eso ya no sirve de nada.

5. Desarme voluntario. La campaña Sí al Desarme, Sí a la Paz mantiene abierto su módulo en la Basílica de Guadalupe con una premisa simple: entregar armas a cambio de una compensación económica. La estrategia, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, plantea retirar armas de los hogares y fomentar la cultura de paz, incluso entre los niños, mediante el canje de juguetes bélicos. Se envía un mensaje preventivo, aunque su impacto dependerá de algo más que la buena voluntad ciudadana. Sólo juntos daremos la batalla al crimen organizado.