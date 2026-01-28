Justin Bieber regresa a los escenarios en los Grammy 2026 tras cuatro años de ausencia

La espera terminó para los fans de Justin Bieber, y es que después de casi cuatro años alejado de los grandes escenarios, el cantante regresará oficialmente a la televisión con una presentación especial en los Premios Grammy 2026.

La Academia de la Grabación confirmó que Bieber será uno de los artistas que se presentarán en la 68ª edición de la ceremonia, que se celebrará el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles en la que será su primera actuación televisada de gran escala desde que canceló su gira mundial en 2022.

Un regreso muy esperado

Aunque en los últimos años Justin Bieber mantuvo un perfil bajo, su regreso marca uno de los momentos más importantes de su carrera reciente, desde la cancelación de su gira, solo había ofrecido algunos conciertos privados y una aparición especial junto a SZA en 2025, lo que hizo que su ausencia en eventos masivos fuera aún más notoria.

Todo apunta a que su presentación incluirá al menos uno de los temas de su más reciente proyecto musical, Swag y Swag II y de acuerdo con fuentes cercanas se especula que la canción “Daisies” sería una de las elegidas para su actuación en vivo.

Cuatro nominaciones en los Grammy 2026

Justin Bieber no solo vuelve al escenario, también lo hace con fuerza en las nominaciones, pues el cantante llega a esta edición con cuatro candidaturas, colocándolo nuevamente en el centro de la conversación musical:

Álbum del Año – Swag (Parte 1) Mejor Álbum Vocal Pop – Swag (Parte 1) Mejor Interpretación de R&B – “Yukon” Mejor Interpretación Pop Solista – “Daisies”

Estas nominaciones confirman que Bieber atraviesa una etapa sólida, tanto creativa como profesional.

¿Por qué se había alejado de los escenarios?

Desde 2022, el cantante decidió hacer una pausa en su carrera para enfocarse en aspectos personales y profesionales y durante este tiempo, se dedicó a formar una familia junto a su esposa, Hailey Bieber, a grabar nueva música y a reorganizar su equipo de trabajo, luego de terminar su relación laboral con su mánager de muchos años, Scooter Braun.

Ahora, con nueva música, nominaciones importantes y una presentación confirmada en los Grammy, Justin Bieber está listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera.

*brc