Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian el nacimiento de su hija con tiernas fotos; este es su nombre

Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron el nacimiento de su segunda hija, una niña a la que llamaron Myla. La pareja compartió la feliz noticia en redes sociales junto con las primeras fotografías de la bebé, quien llegó para aumentar la familia que han formado.

La modelo paraguaya y el cantante se mostraron muy emocionados por esta nueva etapa. Con la llegada de Myla, su hijo Marquito, quien cumplió tres años en junio, se convirtió oficialmente en hermano mayor.

Instagram

Marc Anthony y Nadia Ferreira presentan a su hija Myla

Mediante una fotografía en blanco y negro, la pareja mostró por primera vez a la nueva integrante de la familia. En la imagen aparecen Marc Anthony y Nadia Ferreira acompañados por Marquito, quien sostiene a su pequeña hermana en brazos.

Al pie de la publicación, los orgullosos padres expresaron la felicidad que viven tras el nacimiento de la niña.

Instagram

"Que bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA, no se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes".

Otra de las imágenes muestra las manos de Marc, Nadia, Marquito y Myla juntas.

Durante varios meses, el nombre elegido para la bebé se mantuvo en secreto. La pareja únicamente había revelado una pista durante el baby shower realizado en junio.

Como parte de la decoración de la celebración apareció una gran letra “M”, por lo que se sabía que el nombre de la niña comenzaría con esa inicial. Sin embargo, fue hasta el anuncio de su nacimiento cuando confirmaron que decidieron llamarla Myla.

Instagram

Así anunciaron que esperaban a su segunda hija

La noticia del embarazo fue revelada en enero, durante la celebración del tercer aniversario de bodas de Marc Anthony y Nadia Ferreira. En aquel momento, la modelo publicó una fotografía de su pancita junto con las manos de su esposo y de Marquito.

"¡¡Feliz tercer aniversario!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser un hermano mayor", escribió la paraguaya para confirmar que su familia volvería a crecer.

Myla es la segunda hija de Nadia Ferreira y la octava de Marc Anthony. El cantante también es padre de Ariana, fruto de su relación con Debbie Rosado, y adoptó a Chase mientras estaba con ella.

IG

De su matrimonio con Dayanara Torres nacieron Cristian y Ryan, quienes tienen 25 y 22 años, respectivamente. Además, con Jennifer Lopez tuvo a los mellizos Emme y Max, de 18 años. Ahora, junto con Nadia Ferreira, también es padre de Marquito y Myla.