¿Por qué Selena Gomez y Benny Blanco mantuvieron su noviazgo en secreto por casi un año?

La historia de amor entre Selena Gomez y Benny Blanco comenzó mucho antes de que aparecieran las primeras fotografías o las publicaciones en redes sociales.

Durante una entrevista reciente, el productor musical contó que ambos decidieron mantener el noviazgo lejos del público durante varios meses, una decisión que, según explicó, les permitió construir la relación sin la presión que suele acompañar a una pareja tan conocida.

Las declaraciones fueron hechas para el diario El País, donde Blanco habló por primera vez con detalle sobre esa etapa de su vida. Ahí explicó cómo vivieron el inicio del romance y por qué prefirieron esperar antes de compartirlo con sus seguidores.

Benny Blanco contó por primera vez por qué él y Selena Gomez mantuvieron su romance en privado. IG itsbennyblanco

Benny Blanco explica por qué mantuvieron su relación en privado

Durante la conversación, Benny Blanco reveló que él y Selena estuvieron juntos entre ocho y nueve meses antes de confirmar públicamente que eran pareja.

"Mantuvimos nuestra relación en privado durante mucho tiempo, unos ocho o nueve meses", comentó.

El productor explicó que ambos sintieron que era importante vivir esa etapa con tranquilidad y sin la atención constante de los medios o las redes sociales.

También recordó que, cuando comenzaron a salir, Selena le habló con total honestidad sobre lo que significaba tener una relación con una figura pública.

Según contó, la cantante incluso le dijo que entendería si prefería que siguieran siendo solo amigos, ya que la exposición mediática podía convertirse en un reto para cualquiera.

Blanco aseguró que nunca dudó de su decisión y respondió que quería seguir adelante con la relación.

Además, señaló que el apoyo de sus familiares y amigos fue clave para mantener el romance en privado durante esos primeros meses.

Selena Gomez y Benny Blanco decidieron mantener su noviazgo en secreto durante varios meses. IG itsbennyblanco

Su historia comenzó mucho antes del noviazgo

Aunque muchos conocieron su relación hasta finales de 2023, Selena Gomez y Benny Blanco llevaban más de una década coincidiendo en la industria musical.

Su primera colaboración ocurrió en 2015, cuando el productor participó en varias canciones del álbum Revival. A partir de entonces siguieron trabajando juntos en distintos proyectos y poco a poco desarrollaron una amistad.

Con el paso de los años volvieron a colaborar en temas como I Can't Get Enough, hasta llegar al álbum conjunto I Said I Love You First, un proyecto que refleja la conexión creativa que ya existía entre ambos.

Esa relación profesional fue el punto de partida de una amistad que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en una historia de amor.

El productor aseguró que ambos prefirieron construir su relación antes de compartirla con el público. IG itsbennyblanco

Así se confirmó el romance de Selena Gomez y Benny Blanco

Antes de que Selena hiciera oficial la relación, comenzaron a surgir rumores en julio de 2023, cuando Benny Blanco apareció en fotografías del cumpleaños de la cantante.

Durante varios meses ninguno de los dos habló sobre el tema, lo que alimentó las especulaciones entre sus seguidores.

Finalmente, en diciembre de 2023, Selena Gomez confirmó que mantenía una relación con el productor a través de Instagram, poniendo fin a los rumores que circulaban desde meses atrás.

A partir de ese momento, la pareja comenzó a aparecer junta con mayor frecuencia y dejó de ocultar su vida en común.

La pareja se conocía desde hacía años antes de comenzar su historia de amor. IG itsbennyblanco

Del estudio de grabación al altar

La relación siguió avanzando después de hacerse pública.

Un año más tarde anunciaron su compromiso y, en septiembre de 2025, celebraron una boda privada en Santa Bárbara, California, acompañados por familiares, amigos cercanos y algunas figuras del mundo de la música y el entretenimiento.