Tras el Mundial, arrumban 61 ajolotes que decoraron el Centro de la CDMX

El desenlace festivo de las actividades por el Mundial 2026 en el primer cuadro de la capital dio paso al descuido del mobiliario urbano y artístico.

Un total de 61 figuras de ajolotes gigantes que sirvieron como atractivo visual en el Centro Histórico de la Ciudad de México durante el Fan Fest terminaron arrumbadas en las inmediaciones de la Plaza Tlaxcoaque.

Las piezas, caracterizadas por sus diseños coloridos sobre estructuras de soporte negras, permanecen expuestas a las condiciones climáticas y sin ningún tipo de vigilancia institucional desde la noche de este domingo.

Reproducir El lugar donde colocaron los ajolotes comúnmente es ocupado por las noches por personas que realizan sesiones de danza mexica y ancestral.

El punto de abandono se localiza directamente frente a la fachada del Templo de la Inmaculada Concepción.

La colocación improvisada de los ajolotes monumentales generó afectaciones operativas en la plaza. Habitualmente, este espacio público es ocupado durante las noches por organizaciones comunitarias y agrupaciones dedicadas a la danza mexica y ancestral, quienes utilizan el suelo para preservar las expresiones y tradiciones prehispánicas de la región.

Hasta el corte informativo de este lunes, ninguna dependencia del Gobierno de la Ciudad de México ha emitido una postura oficial para aclarar qué autoridad se hará cargo del resguardo de las esculturas o cuál será su destino final en los espacios museísticos o recreativos de la entidad.