Conoce EPIC, el musical viral de YouTube que rompió internet con su adaptación de La Odisea. Si te quedaste con ganas de más después de ver la propuesta en cines de Christopher Nolan, esto te interesa.

La mitología griega posee una capacidad inagotable para reinventarse y cautivar a cada nueva generación. Desde las tragedias clásicas hasta las superproducciones cinematográficas, la epopeya de Ulises (Odiseo) en su camino de regreso a las costas de Ítaca continúa siendo el molde de la aventura narrativa.

Desde que se anunció La Odisea de Nolan, quedó claro que el interés masivo por los relatos de la antigüedad ha vuelto a encenderse con fuerza, alimentado por el anuncio de grandes proyectos cinematográficos de gran escala.

Hablamos de EPIC: The Musical, un proyecto conceptual concebido originalmente para plataformas digitales que conquistó YouTube y TikTok. Lo que comenzó como una serie de maquetas caseras e ideas compartidas en clips cortos se transformó rápidamente en un fenómeno de dimensiones mitológicas, acumulando más de cuatro mil millones de reproducciones globales y congregando a una comunidad millonaria de fans apasionados.

EPIC: The Musical IMDb

¿Qué es exactamente EPIC: The Musical?

EPIC: The Musical es una ópera rock moderna completamente cantada; a diferencia de los musicales convencionales donde los diálogos hablados conectan las canciones, en EPIC cada segundo de audio está integrado dentro de una partitura continua donde los efectos de sonido, las transiciones melódicas y el trabajo vocal hacen avanzar la trama.

La obra toma como base La Odisea de Homero y relata el viaje de diez años de Odiseo mientras intenta regresar a Ítaca tras la sangrienta caída de Troya. A lo largo de la travesía, el rey de Ítaca debe guiar a sus 600 hombres a través de un océano infestado de cíclopes, hechiceras, sirenas, monstruos marinos y la furia destructiva de los propios dioses del Olimpo.

A nivel sonoro, el musical contiene de todo un poco: un coro trágico griego mezclado con guitarras eléctricas, ritmos pesados de hip-hop, sintetizadores electrónicos e instrumentación orquestal de corte épico.

Cada reino que visita Odiseo tiene una identidad sonora distinta, lo que convierte la escucha en una vivencia inmersiva.

A partir del año 2021, los fragmentos de audio publicados por Jorge en TikTok comenzaron a volverse tendencia. Canciones como "Warrior of the Mind" o "My Goodbye" resonaron entre jóvenes creadores, amantes de los videojuegos y fanáticos del teatro.

Cuando se lanzó el primer álbum conceptual oficial en diciembre de 2022, la demanda era tan alta que escaló de inmediato a los primeros puestos de las listas de éxitos en plataformas de streaming.

Dado que EPIC existía inicialmente como un álbum conceptual sin una puesta en escena física en un teatro, ocurrió un fenómeno fascinante en YouTube: los fans se convirtieron en los directores visuales de la obra.

Cientos de ilustradores y animadores independientes de todo el mundo comenzaron a crear animatics (storyboards animados sincronizados con la música) para cada una de las canciones.

Estas animaciones caseras, subidas a YouTube por canales de fans, acumularon decenas de millones de visitas individuales.

EPIC: The Musical Reddit

¿Quién es el creativo detrás de EPIC: The Musical?

El arquitecto de este universo es Jorge Rivera-Herrans, un joven compositor originario de Dorado, Puerto Rico. Durante sus años universitarios, impulsado por su fascinación por los videojuegos, el cine de animación y el teatro musical, comenzó a bosquejar canciones inspiradas en La Odisea.

Rivera-Herrans decidió abrir las puertas de su proceso creativo en plataformas digitales. Con una honestidad transparente, compartía videos explicando cómo diseñaba el motivo musical de cada personaje, cómo grababa las voces de prueba en su habitación y cómo resolvía los problemas de guion.

EPIC: The Musical IMDb

El salto de EPIC al cine

Se confirmó oficialmente que EPIC: The Musical será adaptado como una película animada para la gran pantalla. El proyecto cuenta con el respaldo de Jerry Bruckheimer, el productor responsable de como Piratas del Caribe y Top Gun.

Bruckheimer se asoció directamente con Rivera-Herrans y con Kevin Weaver, presidente de Atlantic Music Group, para trasladar la potencia auditiva de la obra al lenguaje cinematográfico visual.

La elección de la animación como medio es sumamente acertada: permite plasmar la escala colosal de los dioses olímpicos, la magia de Circe y las batallas navales con una libertad artística que el cine en live-action.

EPIC: The Musical aporta una visión fresca, emocional y accesible que sirve como la puerta de entrada perfecta para que las nuevas generaciones redescubran a Homero a través de audífonos y pantallas digitales.