Dan tres años de prisión a exfuncionaria de la FGR por presentar título falso

María Fernanda Trujillo Sandoval, exservidora pública federal, fue sentenciada a tres años de prisión por utilizar la copia de un documento público falso, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó su responsabilidad penal.

De acuerdo con la investigación, en noviembre de 2023 la mujer presentó ante el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la FGR la copia de un título de la Licenciatura en Derecho expedido, supuestamente, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y registrado a su nombre.

Tras detectar irregularidades en el documento, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, inició la carpeta de investigación correspondiente y posteriormente llevó el expediente ante un juez federal.

Durante el proceso, la representación social presentó los elementos de prueba necesarios para sustentar la acusación.

El caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado, mecanismo en el que la persona imputada acepta su responsabilidad a cambio de que se dicte sentencia sin llegar a juicio oral.

La autoridad judicial impuso a Trujillo Sandoval una condena de tres años de prisión. También ordenó el decomiso de la copia del título universitario utilizado para acreditar estudios profesionales ante la institución federal.