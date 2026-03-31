“No me avergüenzo”: Selena Gomez habla de sus episodios maníacos

La cantante y actriz Selena Gomez ha vuelto a abrir su corazón sobre uno de los temas más personales de su vida: su salud mental. Esta vez lo hizo durante su participación en el podcast Friends Keep Secrets, donde habló con total honestidad sobre los episodios maníacos derivados de su trastorno bipolar.

¿Qué dijo Selena Gomez sobre su trastorno?

En un ambiente relajado y sin formalidades, la intérprete compartió cómo ha sido el proceso de entender su diagnóstico, el cual recibió en 2020. Lejos de verlo como una carga, Selena confesó que saber lo que tenía fue, en realidad, un alivio. Durante años, explicó, sentía que “algo no estaba bien”, pero no lograba encontrar respuestas claras.

Su diagnóstico de trastorno bipolar llegó en 2020. IG selenagomez

Antes de obtener un diagnóstico preciso, la artista atravesó un camino complicado, pasando por distintos especialistas e incluso enfrentando diagnósticos erróneos. Esta etapa la llevó a explorar múltiples terapias y a ingresar en centros de tratamiento, experiencias que, aunque difíciles, resultaron clave para comprender su condición.

Fue un proceso largo, pero necesario”, ha dejado ver la también actriz.

La cantante reveló detalles sobre sus episodios maníacos. IG selenagomez

Quien hoy reconoce que cada paso fue fundamental para llegar al punto en el que se encuentra actualmente: con mayor conciencia sobre sí misma.

Selena Gomez habla de sus episodios maníacos

Uno de los aspectos más complejos que reveló es la naturaleza de los episodios maníacos. Selena explicó que, en ocasiones, no es capaz de identificarlos en el momento en que ocurren, sino hasta después. Incluso, hay momentos que no recuerda con claridad, lo que hace que la experiencia sea aún más desafiante.

En este proceso, el apoyo de su pareja, el productor musical Benny Blanco, ha sido fundamental. Él mismo comentó durante la charla que, en ciertos episodios, es complicado intervenir, ya que se trata de situaciones delicadas que requieren comprensión y paciencia. Aun así, destacó que la cantante ha logrado desarrollar una mayor capacidad para reconocer estas señales con el tiempo.

Confesó que no siempre identifica estos episodios en el momento. IG selenagomez

Lejos de esconderlo, Selena ha decidido hablar abiertamente de su condición y normalizar la conversación en torno a la salud mental.

No me avergüenzo”, aseguró con firmeza, dejando claro que los episodios maníacos no son algo que deba ocultarse, sino entenderse.

Selena Gomez revela cómo vive con su trastorno bipolar

Para ella, el diagnóstico no define quién es, pero sí le ha permitido comprender mejor sus emociones, reacciones y patrones de conducta. En sus propias palabras, ahora puede explicar por qué en el pasado reaccionaba de manera tan intensa o cambiante ante ciertas situaciones.

Actuaba desde el miedo, desde el amor, desde la pasión… todo era inconsistente”, recordó, haciendo referencia a una etapa en la que no entendía lo que le ocurría internamente.

La terapia y el tratamiento han sido clave en su proceso. IG selenagomez

Además, la artista también reflexionó sobre el estigma que aún rodea a la terapia y a los trastornos mentales. Criticó la idea de avergonzar a quienes buscan ayuda profesional y enfatizó que cada persona vive estos procesos de manera distinta.

Para Selena, acudir a terapia y hablar del tema ha sido una herramienta liberadora. Por ello, no duda en invitar a quienes atraviesan situaciones similares a buscar apoyo, informarse y rodearse de personas que comprendan su proceso.

Otro de los puntos clave que destacó es la importancia de contar con una red de apoyo sólida. En su caso, asegura que tener una pareja que la entienda y la acompañe ha sido un pilar esencial para manejar su condición con mayor estabilidad.

Asegura que no siente vergüenza de su condición. Especial

Hoy, Selena Gomez se muestra en una etapa más consciente, donde ha aprendido a identificar sus emociones y a convivir con su diagnóstico sin miedo ni vergüenza. Su testimonio no solo refleja su crecimiento personal, sino que también se ha convertido en un mensaje de esperanza para millones de personas.

Con su voz, la artista continúa rompiendo tabúes y demostrando que hablar de salud mental no solo es necesario, sino urgente. Porque, como ella misma lo resume, entenderse a uno mismo puede ser el primer paso para sanar.