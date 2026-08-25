¿Qué enfermedades tenía Dolly Parton? Antes de morir rompió el silencio sobre su salud

Dolly Parton, una de las figuras más queridas de la música country, murió este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años. La noticia fue confirmada por su familia.

La muerte de la cantante ocurre apenas unos días después de que hablara públicamente sobre su estado de salud. En una de sus últimas entrevistas, Parton reconoció que atravesaba una etapa complicada y que había descuidado algunos problemas médicos mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025.

¿Qué se sabe sobre los problemas de salud que enfrentaba Dolly Parton antes de morir?

La muerte de Dolly Parton sucede pocos días después de que la cantante de country hablara sobre sus problemas de salud con el medio internacional People. El 21 de agosto, Parton dio una actualización sobre su estado.

Como he compartido en mensajes de video a lo largo del último año, estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención cuando cuidaba de Carl.

Además, la cantante también habría cancelado algunos proyectos laborales debido a su estado de salud por recomendaciones médicas.

Se supone que debo estar allí en persona, como lo habíamos planeado", compartió Parton en un video para sus fans, reproducido en la ceremonia de apertura de una atracción en su parque temático Dollywood.

En esa aparición, Dolly Parton también habló de varios problemas de salud.

Ya les he contado a todos mis fans que he tenido algunos problemas de salud. A veces me mareo un poco y me deshidrato.

Aunque no se han revelado las causas de muerte de la cantante estadounidense, a lo largo de su vida enfrentó diversos problemas de salud.

¿Qué enfermedades tenía Dolly Parton? AFP

¿Qué enfermedades tenía Dolly Parton y cuáles fueron sus problemas de salud?

Durante la entrevista con People, Parton también agregó que sus problemas de salud no se originaron tras la muerte de su esposo y recordó cómo en los años ochenta estuvo “varios meses de baja por problemas ginecológicos”.

Dolly Parton se enfrentó a la endometriosis

Fue en 1982 cuando Parton tuvo que cancelar una gira debido a fuertes dolores abdominales y sangrado. Tiempo después, la cantante fue diagnosticada con endometriosis, una enfermedad crónica que afecta a millones de mujeres en el mundo.

La endometriosis se produce cuando un tejido similar al revestimiento del útero crece fuera de este, lo que a menudo causa un dolor pélvico intenso, especialmente durante la menstruación, y puede provocar problemas de fertilidad.

Con el objetivo de controlar sus síntomas, Parton se sometió a una histerectomía parcial en 1985, a los 36 años. La cantante reveló que en el proceso le extirparon el útero por completo y parte del cuello uterino, por lo que quedó incapacitada para tener hijos.

¿Qué enfermedades tenía Dolly Parton? AFP

Superó los problemas de salud mental

En su libro Dolly on Dolly: Interviews and Encounters with Dolly Parton, la cantante habló sobre la situación emocional que atravesaba tras su diagnóstico de endometriosis, la cirugía y la dolorosa noticia de que no podría tener hijos.

De repente me convertí en una mujer de mediana edad. Pasé por una época oscura, hasta que logré salir de ella.

Esa “época oscura” estuvo marcada por una depresión, una aventura amorosa y un episodio de atracones que la hicieron ganar 23 kilos de peso. De acuerdo con sus declaraciones, la desesperación era tanta que incluso contempló la posibilidad de quitarse la vida y se encontró discutiendo con Dios.

Yo solo decía cosas como: ‘Miren, esto es ridículo, no soy feliz’, [y] discutía sobre por qué cuando dicen que no deberías suicidarte porque es un pecado que no se puede perdonar.

Sin embargo, también pedía respuestas para poder seguir viviendo. Según relató la cantante, en su peor momento se encontraba en su habitación con una pistola, pero su Boston terrier, Popeye, subió corriendo las escaleras y entró en la habitación, “justo cuando estaba escribiendo mi... ya sabes”, dijo. “Dios es perro escrito al revés, y siempre pensé que esa podría haber sido la clave”.

Dolores en la espalda por los que pospuso fechas

El inicio de su novena gira, en la que promocionaba su vigésimo álbum de estudio, Backwoods Barbie, en 2008 tuvo que ser retrasado por Parton tras sufrir una lesión en la espalda que la mantuvo lejos de los escenarios por más de seis semanas.

La verdad es que un día me agaché para recoger algo y me lastimé la parte baja de la espalda… Se me dislocó un disco en la parte baja de la espalda.

¿Qué enfermedades tenía Dolly Parton? AFP

Cálculos renales que regresaron

Como ya se mencionó, Dolly Parton se vio obligada a cancelar un evento en Dollywood debido a un doloroso cálculo renal, padecimiento por el que su médico le recomendó no viajar.

Tuve un cálculo renal que me causó muchos problemas. Resultó que tenía una infección. Y el médico me dijo: ‘No necesitas estar viajando ahora mismo, así que necesitas unos días para recuperarte’. Por eso me sugirió que no fuera a Dollywood hoy.

Los cálculos renales son depósitos duros de minerales y sales que se forman cuando ciertas sustancias presentes en la orina se concentran demasiado. Estas piedras pueden provocar dolor intenso y dificultades para orinar.

Además, la estrella de la música country desmintió problemas de salud más graves, como un posible cáncer en el estómago.

Se trata simplemente de cálculos renales y del procedimiento que necesita para eliminarlos”, compartió su representante, Olly Rowland.

Finalmente, en su entrevista para la revista People, la cantante habló sobre el legado que deseaba dejar.

Estoy en un momento de mi vida en el que solo quiero poder hacer cosas buenas que perduren. Estoy orgullosa de mi legado hasta ahora y espero seguir haciendo cosas que puedan ser útiles para otras personas.

Parton murió a los 80 años, pero su legado artístico permanece a través de temas como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, así como por su trabajo en Dollywood y sus proyectos educativos y sociales. La artista vendió más de 100 millones de discos y escribió aproximadamente 3 mil canciones durante una carrera de más de seis décadas.

Dolly Parton habló durante años con apertura sobre algunos de los momentos más difíciles de su vida, incluidos problemas ginecológicos, una etapa de depresión y distintos padecimientos físicos que afectaron su carrera.

Sus declaraciones más recientes permitieron conocer una faceta más personal de la artista, quien hasta sus últimos días mantuvo presente la importancia de su legado.