¡Casi 60 años juntos! La impactante verdad detrás del matrimonio de Dolly Parton y sus rumoreadas parejas

La historia de amor de Dolly Parton y Carl Thomas Dean fue tan discreta como extraordinaria. Mientras ella construía una de las carreras más exitosas de la música country, él eligió permanecer lejos de los reflectores.

¿Cómo se conocieron Dolly Parton y Carl Dean?

La pareja se conoció en 1964, cuando Parton tenía apenas 18 años y acababa de llegar a Nashville.

La relación entre Dolly Parton y Carl Dean comenzó cuando ella tenía apenas 18 años. IG

El encuentro ocurrió en una lavandería y, según contó la propia cantante, Dean fue diferente a los hombres que había conocido porque la miró directamente a los ojos y mostró verdadero interés por su vida.

Él, por su parte, aseguró que desde aquel primer momento pensó que terminaría casándose con ella. El romance avanzó rápidamente. Dos años después, Dean le propuso matrimonio y ambos decidieron casarse en secreto el 30 de mayo de 1966.

La ceremonia se celebró en una pequeña iglesia de Georgia y únicamente estuvieron presentes el pastor, su esposa y la madre de Dolly. La boda fue tan sencilla que su luna de miel apenas duró unas horas: al día siguiente, los dos tenían que regresar al trabajo.

¿Cómo fue el matrimonio de Dolly Parton y Carl Dean?

El matrimonio comenzó en una época en la que casarse podía representar un obstáculo para una mujer que intentaba abrirse camino en la industria musical. Incluso el representante de Parton le recomendó no hacerlo.

El gran amor de Dolly Parton fue su esposo durante casi seis décadas, aunque ambos mantuvieron su relación lejos de los reflectores. Grosby

Sin embargo, la cantante siguió adelante y, con el tiempo, consiguió algo poco habitual para una estrella de su magnitud: mantener su matrimonio prácticamente al margen de la fama.

Dean no quería ser una celebridad. Apenas aparecía en eventos públicos y prefería la tranquilidad de su hogar. Esa decisión alimentó durante años toda clase de especulaciones, al grado de que algunos medios llegaron a cuestionar si realmente existía.

Parton siempre salió al paso de esas versiones y defendió la privacidad de su esposo. Pero la ausencia de Dean de las alfombras rojas también generó rumores sobre la vida sentimental de la cantante.

¿Dolly Parton tuvo una relación abierta?

A lo largo de su trayectoria fue relacionada con figuras como Porter Wagoner, Kenny Rogers y Burt Reynolds, aunque ninguno de esos supuestos romances fue confirmado como una relación formal.

Uno de los vínculos que más llamó la atención fue el de Gregg Perry, músico y director de su banda. En sus memorias, Parton habló de un intenso “asunto del corazón” que llegó a afectarla emocionalmente.

El músico y director de banda protagonizó uno de los episodios sentimentales más delicados de Dolly, quien reconoció haber vivido con él un intenso “asunto del corazón”. Cortesía discogs

Sin embargo, nunca afirmó públicamente que Perry hubiera sido su pareja formal ni que aquel vínculo hubiera terminado en una relación física.

También estuvo Porter Wagoner, una figura fundamental en los primeros años de su carrera. La química entre ambos frente a las cámaras hizo que surgieran especulaciones, pero su relación fue principalmente profesional.

La estrecha relación profesional entre ambos alimentó rumores de romance, pero Dolly Parton describió su vínculo como principalmente artístico. Grosby

De hecho, cuando Parton decidió abandonar el programa que compartían, escribió “I Will Always Love You” como una despedida. La canción, posteriormente convertida en un éxito mundial por Whitney Houston, nació de una ruptura profesional, no de un romance.

La propia Parton también habló de Johnny Cash como una figura que despertó sentimientos importantes durante su juventud, pero fue antes de casarse, mientras que nombres como Kenny Rogers y Burt Reynolds quedaron asociados a rumores que nunca llegaron a convertirse en romances confirmados.

A la leyenda del country Johnny Cash, lo describió como el "primer hombre que la hizo sentir mujer". Grosby

¿Por qué duraron tantos años casados Dolly Parton y Carl Dean?

La relación con Dean parecía funcionar bajo reglas propias. La cantante llegó a explicar que las diferencias entre ambos eran precisamente parte de la fórmula.

Mientras ella disfrutaba de los escenarios, los viajes y la exposición pública, él prefería quedarse en casa. Esa distancia no necesariamente significaba alejamiento emocional.

Para Dolly Parton, el humor, la confianza, el respeto y mantener espacios propios fueron claves para permanecer junto a Carl Dean. Grosby

Uno de los episodios más famosos que alimentó esta imagen fue “Jolene”. Parton explicó que la canción surgió, en parte, de una situación real: una cajera de banco parecía sentirse atraída por Dean y él disfrutaba de aquella atención.

La cantante convirtió sus celos en una de las canciones más reconocibles de su carrera. Años después bromeó con que tuvo que intervenir para “deshacerse” de aquella pelirroja.

Lejos de destruir su matrimonio, la anécdota terminó convirtiéndose en material artístico. Parton aseguró repetidamente que la confianza, el humor y la libertad fueron fundamentales para mantener la relación.

Incluso describió a Dean como un hombre que le permitía sentirse casada y, al mismo tiempo, conservar su independencia, por ello es que muchos medios lo interpretaban como que tenían una relación abierta, aunque la cantante nunca lo afirmó.

En 2016, después de cinco décadas juntos, renovaron sus votos en una ceremonia íntima en su casa de Nashville. Para entonces, Parton quiso tener el vestido elegante que no había llevado en su boda original y celebrar junto a familiares y amigos. Después planeaban disfrutar de una luna de miel en su autocaravana.

¿Qué canciones le dedicó Dolly Parton a Carl Dean?

Dean inspiró numerosas canciones de Parton. El álbum “Pure & Simple”, publicado ese mismo año, nació de sus reflexiones sobre el amor que habían construido durante décadas.

Temas como “Forever Love” y “Tomorrow Is Forever” estuvieron ligados a aquella historia.

Incluso en sus últimos años juntos mantuvieron pequeños rituales domésticos. Parton contó que preparaba desayunos especiales durante Navidad, mientras Dean le cantaba canciones y leía poemas.

Tras casi seis décadas de matrimonio, Dolly Parton reveló el profundo vacío que dejó su esposo cuando murió. AFP

Para su cumpleaños de 2021, ella incluso recreó su famosa portada de Playboy de 1978 porque sabía cuánto le gustaba aquella imagen.

El 3 de marzo de 2025, Carl Thomas Dean murió a los 82 años en Nashville. Parton confirmó la noticia y pidió privacidad para la ceremonia familiar.

Dos meses después reconoció que la vida sin él representaba un enorme cambio, aunque aseguró que el trabajo la ayudaba a mantenerse activa. También dejó claro que siempre lo extrañaría y que seguiría amándolo.

Ella reconoció constantemente a Dean como el gran amor de su vida. Por lo que, detrás de los rumores, ambos construyeron un matrimonio lejos de las reglas tradicionales de Hollywood.