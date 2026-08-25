Coyote vs. ACME: la película que revive una de las caricaturas más queridas de la infancia

¿Quién no recuerda al Coyote intentando una y otra vez atrapar al Correcaminos con los productos ACME? Ahora, uno de los personajes más recordados de los Looney Tunes está listo para regresar con una nueva aventura en la pantalla grande.

La película Coyote vs. ACME promete llevar a los fans a un divertido viaje de nostalgia, pero esta vez con una historia diferente en la que el Coyote dejará de ser solamente el personaje que persigue al Correcaminos y llevará su batalla hasta los tribunales.

Además, el filme cuenta con un reparto encabezado por reconocidos actores, quienes darán vida a los personajes que acompañarán al famoso Coyote en esta peculiar historia.

¿De qué trata Coyote vs. ACME?

La película sigue a este característico amigo y sus constantes intentos por atrapar al Correcaminos utilizando los productos de ACME, los cuales, como era de esperarse, terminan provocando una serie de desastres y planes fallidos.

Después de cansarse de fracasar una y otra vez, el Coyote decide llevar su problema hasta los tribunales y demandar a la compañía ACME por negligencia.

En el tráiler se puede ver cómo comienza este enfrentamiento legal, en el que el Coyote contará con el apoyo del abogado Kevin Avery y de su sobrina, Paige Avery.

Del otro lado estará Buddy Crane, exjefe de Kevin Avery, quien asumirá la defensa de la Corporación ACME mientras ambas partes buscan llegar a un acuerdo.

La historia combina la clásica comedia de los Looney Tunes con una aventura de acción real, por lo que el público podrá ver al conocido personaje enfrentarse a una situación completamente diferente a sus habituales persecuciones.

¿Quién es quién en Coyote vs ACME? Foto: Captura Coyote vs. Acme y Ketchup Entertainment

Coyote vs ACME personajes

La película reúne a personajes animados y actores reconocidos, entre ellos:

Eric Bauza — Coyote

Eric Bauza — Coyote Jeff Bergman — Bugs Bunny

Will Forte — Kevin Avery, abogado del Coyote

John Cena — Buddy Crane, abogado de la Corporación ACME

Lana Condor — Paige, sobrina de Kevin Avery

Martha Kelly — Dottie Jones

Luis Guzmán — Juez Troppogrosso

Jim Cummings — Demonio de Tasmania (Taz)

Kenneth Choi — Oscar Jeon

Con este reparto, la cinta busca combinar el humor característico de los personajes de Looney Tunes con una historia protagonizada por actores de carne y hueso.

¿Quién es quién en Coyote vs ACME? Foto: Captura Coyote vs. Acme y Ketchup Entertainment

¿Qué pasó con la película Coyote vs. ACME?

Aunque la película estuvo a punto de no llegar a las salas de cine, finalmente logró salvarse después de que Warner Bros. decidiera cancelarla en 2023 por motivos fiscales, pese a que el proyecto ya estaba terminado.

Posteriormente, la película encontró una nueva oportunidad gracias a Ketchup Entertainment, distribuidora que adquirió los derechos para llevarla al público.

El filme rinde homenaje al universo de Looney Tunes y al personaje creado por el animador Chuck Jones para Warner Bros., por lo que representa una oportunidad para que varias generaciones vuelvan a encontrarse con uno de los personajes más recordados de su infancia.

La película Coyote vs. ACME llegará a la pantalla grande el 27 de agosto, una fecha que promete reunir a quienes crecieron viendo las interminables persecuciones entre el Coyote y el Correcaminos.

¿Quién es quién en Coyote vs ACME? Foto: Captura Coyote vs. Acme y Ketchup Entertainment

Más que una nueva aventura, la cinta representa un viaje de nostalgia para quienes alguna vez disfrutaron de las ocurrencias del Coyote y sus fallidos planes con los productos ACME.