Qué es Dollywood: Así es el parque temático que creó Dolly Parton

La reciente muerte de la estrella de música country, Dolly Parton, ha recordado a algunos de sus fanáticos uno de los proyectos especiales de la cantante y que, algunos no conocen: su propio parque de diversiones Dollywood.

Dollywood es un reconocido parque temático dedicado a la cultura, la música y la tradición de la región de los Apalaches, copropiedad de la leyenda de la música country Dolly Parton junto a la firma Herschend Family Entertainment.

El parque de diversiones se encuentra en el estado de la música country: Tennessee, específicamente en la localidad de Pigeon Forge, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, muy cerca de las reconocidas Great Smoky Mountains.

El complejo no nació originalmente como Dollywood, sino que fue sede de otros parques de diversiones hasta que, en 1986, la cantautora invirtió en las 60 hectáreas para transformarlo en su sede actual convirtiéndolo en la atracción turística que atrae a millones de visitantes de forma anual y la más importante de paga del estado de Tennessee.

En los años posteriores se crearon nuevos complejos como el parque acuático denominado Dollywood's Splash Country y el hotel DreamMore Resort and Spa.

Con la reciente muerte de Dolly Parton la página de internet ha recibido una cantidad inusual de visitantes dado el interés por visitarlo ante la triste noticia.

Así luce el parque de diversiones Dollywood de la cantante Dolly Parton. Redes Sociales

Principales atracciones y oferta de entretenimiento

El parque combina la emoción de los centros de diversiones modernos con la autenticidad del folclore sureño y la trayectoria de la artista:

Montañas rusas y juegos mecánicos: Alberga más de 40 atracciones con montañas rusas y rollercoasters como Thunderhead o Blazing Fury , además de paseos familiares y recorridos en la histórica locomotora a vapor Dollywood Express .

Alberga más de 40 atracciones con montañas rusas y como o , además de paseos familiares y recorridos en la histórica locomotora a vapor . Espectáculos y gastronomía local: Presenta escenarios con música country, bluegrass y gospel en vivo, talleres de artesanía tradicional en vivo y restaurantes enfocados en la cocina típica sureña de la región.

Presenta escenarios con música country, bluegrass y gospel en vivo, talleres de artesanía tradicional en vivo y restaurantes enfocados en la cocina típica sureña de la región. Museos e instalaciones temáticas: Cuenta con el museo Rags to Riches , una réplica exacta de la modesta casa de la infancia de Dolly Parton en Locust Ridge y el Salón de la Fama del Gospel Sureño .

Cuenta con el museo , una réplica exacta de la modesta casa de la infancia de en y el . Festivales anuales: Ofrece eventos de temporada a lo largo del año, como el Festival of Nations, el Kidsfest, el Barbeque and Bluegrass Festival, el National Gospel and Harvest Celebration y la iluminación Navideña Smoky Mountain Christmas.