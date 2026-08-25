Dolly Parton: así lucía de joven la leyenda del country que conquistó al mundo

Dolly Parton deja una huella imposible de borrar en la música y el entretenimiento. La legendaria cantante, compositora y actriz estadounidense, considerada una de las grandes figuras del género country, falleció este 25 de agosto de 2026 a los 80 años.

Su partida deja de luto a generaciones de seguidores que crecieron con canciones como Jolene e I Will Always Love You, pero también con la personalidad, el estilo y la sonrisa que convirtieron a Dolly Parton en una figura inolvidable.

Lejos de sus grandes éxitos, su historia comenzó en una familia humilde de Tennessee, donde desde niña encontró en la música una forma de expresar sus sueños y abrirse camino hasta convertirse en una de las artistas más reconocidas del mundo.

Hoy recordamos parte de la historia de Dolly Parton y cómo lucía durante su juventud, cuando comenzaba a construir el camino que la llevaría a conquistar el country.

¿Cuál es la historia de Dolly Parton?

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Locust Ridge, Tennessee. Fue la cuarta de 12 hermanos y creció en una familia de pocos recursos, en una zona rural cercana a las Grandes Montañas Humeantes.

Desde pequeña mostró su talento. En su familia existía una fuerte tradición musical y Dolly comenzó a cantar en la iglesia, además de participar desde niña en programas locales de radio y televisión.

Su talento pronto comenzó a abrirle puertas. Uno de los momentos importantes de sus primeros años de carrera llegó cuando participó en The Porter Wagoner Show, programa que ayudó a impulsar su popularidad y a llevar su música a una audiencia mucho más amplia.

Con el paso de los años, Dolly Parton se convirtió en una prolífica compositora. Su carrera también llegó al cine y la televisión, consolidando una trayectoria que se extendió durante seis décadas.

Dolly Parton de joven: así lucía la leyenda del country Foto: Grosby

Dolly Parton: así se veía de joven

A lo largo de los años, Dolly Parton compartió fotografías y recuerdos de diferentes etapas de su vida, permitiendo a sus seguidores conocer un poco más de aquella niña que creció en Tennessee y que soñaba con dedicarse a la música.

En las imágenes de su infancia puede verse a Dolly junto a su familia, en los paisajes rurales de los Apalaches que marcaron sus primeros años y que posteriormente también tendrían una fuerte influencia en su trabajo.

Dolly habló en diferentes ocasiones sobre sus raíces y sobre la importancia que tuvieron sus padres y sus hermanos en su vida.

Con el paso de los años, las fotografías muestran a una joven Dolly Parton que comenzaba a construir la imagen que posteriormente se convertiría en una de sus grandes características.

Su característica cabellera rubia, su sonrisa y su estilo comenzaron a formar parte de una personalidad artística que la acompañaría durante toda su carrera.

Pero detrás del glamour también estaba una joven con grandes sueños y una profunda pasión por la música. Durante sus primeros años como artista era frecuente verla acompañada de su guitarra, instrumento que se convirtió en parte de su identidad.

Con el tiempo, Dolly hizo del glamour una parte esencial de su imagen pública y desarrolló un estilo extravagante y femenino que terminó convirtiéndose en una de sus principales señas de identidad.

El legado de Dolly Parton que permanecerá en la música

Dolly Parton no solo dejó canciones que se convirtieron en clásicos. Su trayectoria también estuvo marcada por la actuación, la filantropía y diferentes proyectos destinados a apoyar la educación y la infancia.

Su música alcanzó a varias generaciones y sus canciones continúan formando parte de la cultura popular. A lo largo de su carrera compuso alrededor de 3 mil canciones y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Su historia, además, quedó ligada a sus raíces en Tennessee, a su característica imagen y, sobre todo, a una manera de entender la música desde sus propias experiencias.

Hoy, el mundo del entretenimiento despide a una mujer que convirtió sus sueños de infancia en una carrera de más de seis décadas.

Dolly Parton se va, pero su voz, sus canciones y aquella joven que alguna vez soñó con conquistar la música permanecerán como parte de un legado que difícilmente será olvidado.