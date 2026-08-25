¿Jolene o I Will Always Love You? Cuál fue la canción más famosa de Dolly Parton

Dolly Parton construyó una carrera de más de seis décadas con canciones que salieron del country para llegar a públicos de todo el mundo.

La legendaria cantante murió este martes 25 de agosto, según confirmó su familia. Parton dejó un catálogo que incluye clásicos como 9 to 5, I Will Always Love You, Coat of Many Colors e Islands in the Stream.

Sin embargo, si hay que elegir la canción más relacionada con su nombre, hay una que convirtió en uno de sus mayores éxitos y continuó llegando a nuevas generaciones décadas después de su lanzamiento.

Dolly Parton escribió algunos de los mayores éxitos de la música country. IG dollyparton

Esta es la canción más famosa de Dolly Parton

Jolene es considerada una de las canciones más famosas y representativas de Dolly Parton. La cantante la lanzó como sencillo en 1973 y posteriormente dio nombre al álbum publicado en febrero de 1974.

La canción consiguió llegar al número uno de las listas country en Estados Unidos y se convirtió en el segundo sencillo de Parton en alcanzar esa posición. También entró en la lista pop, donde llegó al puesto 60.

Su importancia no quedó únicamente en las listas de popularidad. En 2014, Jolene ingresó al Grammy Hall of Fame, reconocimiento que distingue grabaciones con importancia histórica para la música.

El tema también consiguió mantenerse vigente mediante nuevas versiones. Artistas de diferentes géneros han reinterpretado la canción y en 2024 Beyoncé realizó su propia versión para el álbum Cowboy Carter, en la que incluso participó Parton con una introducción.

Jolene es una de las canciones más famosas de Dolly Parton. Captura de Pantalla YT SidsCardShop

¿Quién era Jolene y por qué Dolly Parton escribió la canción?

La historia detrás del nombre tiene una curiosidad. La Jolene que dio nombre a la canción no era la misma mujer que inspiró la situación narrada en la letra.

Parton contó durante años que la idea de escribir sobre una mujer que podía quitarle a su esposo surgió después de que Carl Dean, con quien se casó en 1966, comenzó a recibir atención de una empleada bancaria.

De acuerdo con el sitio oficial de la cantante, se trataba de una mujer pelirroja y de ojos verdes que mostraba interés por Dean durante los primeros años de su matrimonio.

Dolly convirtió aquella situación en una broma recurrente. Al hablar sobre las visitas de su esposo al banco, solía decir que sabía que estaba pasando demasiado tiempo ahí porque tenían poco dinero.

El nombre, en cambio, surgió de otro encuentro. Parton ha contado que conoció a una pequeña fan llamada Jolene después de una presentación. Le gustó tanto su nombre que comenzó a repetirlo hasta darse cuenta de que podía utilizarlo para una canción.

De esta manera, la apariencia y el nombre del personaje surgieron de personas distintas, mientras Parton construyó alrededor de ellas una historia sobre los celos y el miedo a perder a una pareja.

Dolly Parton lanzó Jolene originalmente en 1973. Captura de Pantalla YT yourdisneyguide

¿De qué habla Jolene de Dolly Parton?

La canción presenta a una mujer que le pide a otra que no le quite a su pareja. En lugar de atacar directamente a su rival, la protagonista reconoce su belleza y admite que teme no poder competir con ella.

Esa forma de contar la historia fue una de las características que diferenciaron al tema. La protagonista no se enfrenta a Jolene desde una posición de seguridad, sino que reconoce abiertamente sus propios temores.

La canción apareció en una etapa importante para Parton. Para entonces llevaba varios años trabajando junto a Porter Wagoner, pero buscaba desarrollar una carrera cada vez más independiente.

El álbum Jolene también incluyó otro tema que terminaría ocupando un lugar importante en su catálogo, I Will Always Love You.

Dolly Parton Grosby Group

¿Dolly Parton escribió Jolene e I Will Always Love You al mismo tiempo?

Durante años ha circulado la historia de que Dolly Parton escribió Jolene e I Will Always Love You el mismo día.

La propia cantante llegó a contar esta versión, aunque posteriormente reconoció que quizá no fueron escritas exactamente durante la misma jornada. Lo que sí se sabe es que ambas quedaron registradas en el mismo casete y fueron creadas en un periodo muy cercano.

Las dos canciones tuvieron historias muy diferentes.

Mientras Jolene estaba relacionada con los celos dentro de una pareja, I Will Always Love You fue escrita para Porter Wagoner cuando Parton decidió terminar su relación profesional con él y continuar su carrera en solitario.

La versión original de Dolly alcanzó el número uno de las listas country. Años después, la canción consiguió una segunda vida cuando Whitney Houston la interpretó para la película The Bodyguard en 1992.

Por esta razón, I Will Always Love You puede considerarse una de las composiciones más famosas escritas por Dolly Parton, aunque la versión más conocida a nivel internacional está relacionada con Houston.

I Will Always Love You fue escrita por Dolly Parton. Spotify

9 to 5 también fue uno de los mayores éxitos de Dolly Parton

Otro tema que compite por el puesto entre las canciones más conocidas de Dolly es 9 to 5, publicado en 1980 como parte de la película del mismo nombre.

A diferencia de Jolene, este sencillo consiguió un importante éxito fuera de las listas country y se convirtió en uno de los temas que ayudaron a Parton a ampliar su presencia dentro de la música pop.

La canción ganó dos premios Grammy y recibió una nominación al Oscar como Mejor Canción Original.

Además, quedó relacionada con una de las películas más conocidas de la cantante, quien protagonizó 9 to 5 junto a Jane Fonda y Lily Tomlin.

Parton también consiguió otros éxitos como Here You Come Again, Coat of Many Colors e Islands in the Stream, este último interpretado junto a Kenny Rogers.