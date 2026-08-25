Cynthia Urías se cae en vivo en LCDLF México y aparece en silla de ruedas

La conductora y panelista Cynthia Urías generó preocupación entre los seguidores de La Casa de los Famosos México 2026 luego de sufrir una caída durante la transmisión de la pre gala. Horas más tarde, la también conductora apareció en silla de ruedas y con algunas lesiones visibles en el rostro.

El incidente ocurrió la noche del lunes 24 de agosto, aunque fue durante la mañana de este martes 25 cuando el nombre de Cynthia Urías comenzó a cobrar fuerza en redes sociales, donde los usuarios mostraron interés por conocer qué había sucedido.

Foto: IG

¿Cómo ocurrió la caída de Cynthia Urías?

Cynthia Urías participó como invitada en la pre gala de La Casa de los Famosos México, donde compartió el espacio con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff para comentar lo ocurrido dentro del reality.

Antes de que comenzara la transmisión por Canal 5, ambos conductores se despidieron de Cynthia, quien salió del foro aparentemente con normalidad. Sin embargo, pocos segundos después se escuchó un fuerte golpe que alertó tanto a los presentes como a quienes seguían la transmisión.

Foto: Instagram Cynthia Urías

Ante la preocupación generada por el accidente, los conductores explicaron que Cynthia se encontraba bien y que la situación estaba bajo control.

¿Por qué Cynthia Urías apareció en silla de ruedas?

La preocupación aumentó después de que terminara la gala de La Casa de los Famosos México, cuando Cynthia Urías volvió a aparecer durante la pre gala de ViX.

En esta ocasión, la conductora fue presentada en silla de ruedas y con algunas heridas visibles en el rostro, imágenes que rápidamente llamaron la atención de los seguidores del programa.

Ricardo Margaleff explicó brevemente lo ocurrido, mientras Cynthia aprovechó para aclarar que, pese al aparatoso accidente, no había pasado a mayores.

La propia Cynthia Urías aseguró que se encontraba bien y descartó que tuviera problemas para caminar. Con tranquilidad, la conductora explicó que podía moverse por sí misma pese a las lesiones ocasionadas por la caída.

Foto: Instagram Cynthia Urías

Estoy bien, sí puedo caminar", afirmó durante la transmisión.

Con esta declaración, Cynthia buscó tranquilizar a los espectadores que habían mostrado preocupación por su estado de salud tras verla en silla de ruedas.

¿Quiénes han sido eliminados de LCDLF México 2026?

Hasta el momento, la temporada 2026 de La Casa de los Famosos México ha dejado fuera de la competencia a Mariana Ochoa, quien posteriormente regresó al reality en sustitución de Fede Vigevani; Ximena Herrera, Fede Vigevani, Arantza Ruiz y Moisés Peñaloza también han sido eliminados a lo largo de la competencia.

¿Quiénes fueron enviados a la zona de Exilio?

Como parte de la dinámica de La Casa de los Famosos México 2026, tres participantes fueron trasladados a una zona con menos comodidades después de que el público los consideró entre los habitantes con menor participación dentro de la competencia.

Esta situación los coloca en una posición de riesgo, ya que su permanencia en el reality todavía no está asegurada. Ahora deberán esperar la decisión de la audiencia, que tendrá un papel determinante para definir quién consigue regresar a la casa principal y continuar en la competencia.

Los habitantes que actualmente permanecen en el Exilio son Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez.