La pícara soñadora: de qué trata, reparto y dónde ver la nueva versión de la telenovela

La pícara soñadora está de regreso con una adaptación que retoma el romance, los secretos y los enredos de la recordada telenovela protagonizada por Mariana Levy y Eduardo Palomo en 1991. Ahora, Abril Di Yorio y Darío Duque encabezan esta historia pensada para una nueva generación.

Lupita López vuelve a ser el centro de una historia en la que el amor aparece entre discusiones, identidades ocultas y problemas dentro de una tienda departamental.

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¿De qué trata La pícara soñadora?

En esta versión, Lupita López es una joven trabajadora que vive en secreto dentro de la tienda departamental donde está empleada. Su mayor sueño es convertirse en gerente y, gracias a su esfuerzo, parece encontrarse cada vez más cerca de lograrlo.

Todo cambia con la llegada de Carlos Pérez, un nuevo trabajador que se muestra poco interesado en cumplir con sus responsabilidades. Su comportamiento provoca constantes enfrentamientos con Lupita, quien no está dispuesta a permitir que afecte el funcionamiento de la tienda.

Captura de pantalla

“La Pícara Soñadora cuenta la historia de Lupita López (Abril Di Yorio), quien vive en una tienda departamental. Lupita sueña con convertirse en gerente de los almacenes. Su carrera va en ascenso hasta que la situación se complica con la llegada de un nuevo empleado, Carlos Pérez (Darío Duque), flojo y sin interés por su trabajo”, menciona la sinopsis.

Detrás de la aparente rivalidad comienza a crecer una atracción inesperada. Sin embargo, ambos guardan secretos capaces de complicar cualquier posibilidad de estar juntos.

“Lupita y Carlos pelean todo el tiempo y, entre tantas discusiones, surge la chispa del amor. Pero hay un problema que dificulta la realización de su romance: los dos mienten. Lupita vive en secreto en los almacenes y Carlos es realmente Alfredo Rochild, heredero de la familia Rochild, próximo presidente de la tienda donde trabaja Lupita".

Aunque se presenta ante los demás como Carlos Pérez, el joven en realidad es Alfredo Rochild, heredero de la familia propietaria de los almacenes. Para ocultar quién es, cambia de identidad con su mejor amigo y comienza a trabajar sin revelar sus privilegios.

¿Quién es quién en La pícara soñadora?

Abril Di Yorio es Lupita López

Lupita vive a escondidas en la tienda departamental donde trabaja y desea convertirse en gerente. Entre problemas y discusiones se enamora de uno de sus compañeros sin saber que se trata del heredero Alfredo Rochild.

Darío Duque es Alfredo Rochild

Alfredo pertenece a una de las familias más importantes y está acostumbrado a las fiestas. Al comenzar a trabajar bajo la identidad de Carlos Pérez y conocer a Lupita, encuentra una motivación para cambiar y convertirse en una mejor persona.

María José de la Cruz es Bárbara

Bárbara está obsesionada con Alfredo y hará todo lo que esté a su alcance para acercarse a él.

Mariela Rueda es Carla

Carla es una de las principales rivales de Lupita dentro de la tienda, pues ambas compiten por conseguir el puesto de gerente.

Alexa Archundia es Giovana

Giovana es la prometida por conveniencia de Alfredo, por lo que su presencia representará un obstáculo para el romance.

Fernando Mitre es Carlos

Carlos es el mejor amigo de Alfredo y acepta intercambiar su identidad con él.

Ana Saenz es Rosa

Rosa es la mejor amiga de Lupita y una de las personas más cercanas a ella.

Ernesto Alejandro es Federico

Federico es el tío de Alfredo y, con el avance de la historia, se convierte en el padre adoptivo de Pollito.

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Alejandro Valencia es Claudio

Claudio es el exesposo de Rosa, pero se niega a dejarla seguir adelante con su vida.

Luciana Sismondi es Elvira

Elvira fue esposa de Federico y busca reconciliarse con él motivada por el dinero.

Eder Animas es Pollito

Pollito queda al cuidado de la familia Rochild después de la muerte de su madre.

Pedro Giunti es Zamora

Zamora es el padre de Pollito y pretende obtener dinero de los Rochild.

José Luis Cordero es Camilo

Camilo es el padrino de Lupita y necesita someterse a una operación de espalda.

Beto Torres es Gregorio

Gregorio es el patriarca de la familia Rochild y una figura importante dentro de los almacenes.

¿Dónde y a qué hora ver La pícara soñadora?

Los nuevos capítulos de La pícara soñadora se transmiten de lunes a viernes a las 19:00 horas por Canal 5. La producción comenzó sus emisiones el lunes 24 de agosto.

Con esta adaptación, la historia original de Abel Santa Cruz vuelve a la televisión 35 años después de su estreno en México.