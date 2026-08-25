¿Por qué Miley Cyrus llamaba “tía” a Dolly Parton? Este es su verdadero parentesco

¿Cuál es la relación entre Dolly Parton y Miley Cyrus? La muerte de la legendaria cantante country a los 80 años nos tomó por sorpresa, pero seguramente una de las personas que más sufrirá su partida será la intérprete de “Wrecking Ball”.

A simple vista, pertenecen a mundos y generaciones completamente distintas: una fue la indiscutible reina del country, nacida en las montañas de Tennessee durante la década de 1940, famosa por sus deslumbrantes pelucas, su carisma sureño y clásicos inmortales como "Jolene".

La otra es una de las estrellas pop más transgresoras y talentosas del siglo XXI, que pasó de ser el fenómeno infantil de Disney a una auténtica camaleona musical capaz de dominar el pop, el rock y la música psicodélica.

Sin embargo, existe un nexo emocional que va muchísimo más allá del compañerismo en la industria. Miley Cyrus llamaba “tía Dolly” a Parton, su mentora incondicional, su consejera en el mundo de la fama y, en la vida real, su madrina.

¿Cuál es la relación entre Dolly Parton y Miley Cyrus? Instagram @hq.mileycyrus

Dolly Parton y Miley Cyrus: una madrina honoraria

Billy Ray Cyrus estaba arrasando en las listas de música country con su mega éxito "Achy Breaky Heart" en los años 90. Durante una gira de promoción en la que coincidió con Dolly Parton, ambos músicos conectaron de manera instantánea gracias a sus raíces campesinas del sur de Estados Unidos.

Desarrollaron una amistad sincera y muy cercana que terminó con un el cantante pidiéndole a Dolly Parton que se convirtiera en la madrina de su primera hija con Leticia "Tish" Cyrus: Miley Ray Cyrus.

Aunque nunca realizaron una ceremonia eclesiástica formal, Dolly aceptó la distinción con el corazón abierto, asumiendo con enorme orgullo el título de "madrina honoraria". Desde que Miley era apenas una bebé, Dolly estuvo presente en su crecimiento.

¿Cuál es la relación entre Dolly Parton y Miley Cyrus? Disney

La “Tía Dolly” en Hannah Montana

Cuando Miley Cyrus consiguió el papel protagónico en la icónica serie Hannah Montana, la producción buscó estrellas invitadas. Dolly Parton no solo aceptó aparecer en la producción, sino que lo hizo interpretando a una versión de sí misma: la entrañable "Tía Dolly", la madrina extravagante y glamorosa de la protagonista.

Su participación en el show fue en varios episodios a lo largo de las temporadas y Miley recordó en entrevistas que su madrina apareció en el set de grabación con un peinado tan voluminoso que casi no cabía por el marco de las puertas.

Como la misma Parton reconoció tiempo después, participar en en Hannah Montana representó una oportunidad de oro para conectar con un público joven que no la conocía y ahora la ubicaban en la calle como “la tía de Hannah”.

¿Cuál es la relación entre Dolly Parton y Miley Cyrus? Instagram @hq.mileycyrus

Dolly Parton: la defensora y mentora número 1 de Miley Cyrus

Cuando Miley atravesó por complicados procesos personales, críticas, su divorcio con Liam Hemsworth, disputas familiares o el escrutinio desmedido de la prensa, Dolly siempre estuvo al otro lado de la línea para brindarle refugio, sabiduría y palabras de consuelo. Y salió en su defensa pública de forma contundente más de una vez.

Además, Miley Cyrus siempre habló de cómo Dolly Parton le inculcó lecciones valiosas sobre la autenticidad, recordándole que en el negocio del espectáculo jamás hay que pedir perdón por ser uno mismo.

Recientemente, Cyrus habló de cómo le aprendió el hábito de confirmar un proyecto aún si este no existía. Gracias a esto, el episodio especial de aniversario de Hannah Montana pudo llevarse a cabo.

Dolly Parton: la defensora y mentora número 1 de Miley Cyrus

Cuando Miley atravesó por complicados procesos personales, críticas, su divorcio con Liam Hemsworth, disputas familiares o el escrutinio desmedido de la prensa, Dolly siempre estuvo al otro lado de la línea para brindarle refugio, sabiduría y palabras de consuelo. Y salió en su defensa pública de forma contundente más de una vez.

Además, Miley Cyrus siempre habló de cómo Dolly Parton le inculcó lecciones valiosas sobre la autenticidad, recordándole que en el negocio del espectáculo jamás hay que pedir perdón por ser uno mismo.

Recientemente, Cyrus habló de cómo le aprendió el hábito de confirmar un proyecto aún si este no existía. Gracias a esto, el episodio especial de aniversario de Hannah Montana pudo llevarse a cabo.

Colaboraciones musicales entre Miley y Dolly Parton

Uno de los momentos más memorables ocurrió cuando ambas interpretaron juntas "Jolene", la icónica canción de Dolly de 1973. Miley había estado versionando este tema de forma acústica en sus famosas Backyard Sessions, ganándose el aplauso unánime de la crítica.

Al ver el profundo respeto con el que Miley trataba su obra, Dolly se unió a ella para cantar el tema a dúo, regalando a los fans una interpretación llena de fuerza que acumula millones de reproducciones en plataformas digitales.

En el álbum navideño de Dolly, A Holly Dolly Christmas, Miley también colaboró; y, cuando Parton decidió lanzar su disco de rock Rockstar, convocó a Miley para grabar una nueva versión de "Wrecking Ball".