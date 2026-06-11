La inauguración del Mundial 2026 reunió a varias de las figuras más importantes de la música, pero hubo una presentación que concentró gran parte de la atención.

Shakira fue la encargada de cerrar el espectáculo artístico previo al partido entre México y Sudáfrica y, minutos después de abandonar el escenario, compartió un mensaje que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La cantante colombiana apareció junto al artista nigeriano Burna Boy para interpretar el tema principal de esta edición de la Copa del Mundo, en una actuación que marcó el final de la ceremonia celebrada en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

¿Qué dijo? Shakira dedica emotivas palabras tras su show en la inauguración del Mundial 2026 Reuters

El mensaje que compartió Shakira después de su actuación en la inauguración del Mundial 2026

Una vez concluido el espectáculo, Shakira recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje relacionado con el Mundial y con el momento que atraviesa el mundo.

La cantante pidió que la competencia se desarrolle en un ambiente de paz y aprovechó para destacar la importancia de generar oportunidades para las nuevas generaciones.

"Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida", escribió.

La publicación rápidamente comenzó a compartirse entre sus seguidores, quienes reaccionaron tanto a sus palabras como a la actuación que acababa de ofrecer durante la inauguración.

¿Qué dijo? Shakira dedica emotivas palabras tras su show en la inauguración del Mundial 2026 Captura de Pantalla

Una ceremonia con fuerte presencia latina

Aunque Shakira fue la encargada de cerrar el espectáculo, la ceremonia apostó por una cartelera dominada por artistas latinoamericanos.

La apertura estuvo a cargo de Lila Downs, quien dio la bienvenida al mundo utilizando español, inglés y una lengua originaria. Posteriormente aparecieron artistas como Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin y Danny Ocean.

La combinación de géneros musicales buscó mostrar parte de la diversidad cultural de los países anfitriones y ofrecer un espectáculo pensado para una audiencia global.

El resultado fue una ceremonia que mezcló elementos tradicionales, música contemporánea y artistas de distintas generaciones.

¿Qué dijo? Shakira dedica emotivas palabras tras su show en la inauguración del Mundial 2026 Reuters

El momento más esperado de la inauguración

Más allá de las conversaciones que surgieron después del espectáculo, la participación de Shakira en el Mundial 2026 terminó convirtiéndose en uno de los momentos centrales de la ceremonia.

Su actuación junto a Burna Boy fue reservada para el cierre del segmento artístico, justo antes de que toda la atención se trasladara al terreno de juego para el partido inaugural.

Y mientras el torneo apenas comienza, una de las imágenes que ya circula por todo el mundo es la de Shakira sobre el césped del Estadio Ciudad de México, acompañada por cientos de bailarines y miles de aficionados durante el arranque de una nueva Copa del Mundo.