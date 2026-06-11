¿Por qué aparecieron los Labubus en la inauguración del Mundial 2026? Esta es la razón

La inauguración del Mundial 2026 era uno de los eventos más esperados por los aficionados al futbol. La expectativa creció con la participación de artistas como Belinda, Maná y Shakira; sin embargo, fueron otros personajes quienes terminaron robándose todas las miradas: los Labubus.

La aparición de estos populares muñecos tomó por sorpresa a miles de espectadores y rápidamente despertó una pregunta en redes sociales: ¿qué hacían los Labubus en un evento previo al torneo más importante del futbol? Aquí te contamos la razón.

Labubus en la inauguración del Mundial 2026

Previo a la actuación de J Balvin, dos Labubus llamaron la atención de los asistentes y televidentes al aparecer sobre el escenario tras la presentación de Belinda y Los Ángeles Azules.

Los famosos muñecos, acompañados de pompones azules y vestidos con playeras inspiradas en los colores del Mundial, se convirtieron en uno de los momentos más comentados.

En redes sociales comenzaron a circular videos del instante, mientras cientos de usuarios expresaban su sorpresa y se preguntaban cuál era el motivo detrás de su participación en la inauguración.

¿Por qué salieron los Labubus en la inauguración del Mundial?

La presencia de los Labubus en este espectáculo no fue una coincidencia. Se trata de una colaboración relacionada con Pop Mart, la reconocida marca especializada en figuras coleccionables.

La empresa lanzó una colección especial de Labubus inspirada en la Copa Mundial de 2026, una edición que ha sido bien recibida por los fanáticos y coleccionistas de estos personajes.

Por ello, los muñecos formaron parte de la celebración inaugural, convirtiéndose en una inesperada estrategia que unió el mundo del futbol con la fiebre por los coleccionables.

¿Qué son los Labubus y por qué son tan populares?

Los Labubus son muñecos coleccionables que han conquistado a millones de personas gracias a su peculiar apariencia: grandes ojos, una amplia sonrisa y orejas puntiagudas.

Estos personajes fueron creados en 2015 por el artista originario de Hong Kong, Kasing Lung, quien se inspiró en los cuentos de hadas y la mitología nórdica para darles vida.

Desde su llegada al mercado, muchas personas comenzaron a utilizarlos como llaveros y accesorios, pero con el paso del tiempo su popularidad creció hasta convertirlos en un fenómeno internacional.

Ahora, estos curiosos personajes también forman parte de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, dejando claro que la fiebre por los Labubus llegó hasta la inauguración del Mundial 2026.