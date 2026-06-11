La inauguración del Mundial 2026 apenas terminó y las redes sociales ya encontraron material suficiente para iniciar otra competencia, la gran guerra de los memes.

Y es que mientras miles de aficionados seguían el espectáculo desde el Estadio Ciudad de México y millones más lo hacían a través de la televisión y plataformas digitales, usuarios de X, Facebook, Instagram y TikTok reaccionaban en tiempo real a cada detalle de la ceremonia.

Los movimientos de Shakira, el vestuario de algunos artistas, la participación de Belinda, la aparición de los ya famosos Labubus e incluso algunas reacciones del público terminaron convirtiéndose en tema de conversación apenas minutos después de finalizar el show.

Los mejores memes que dejó la inauguración del Mundial 2026 Redes Sociales

Shakira protagoniza los primeros memes del Mundial

Si hubo una artista que dominó la conversación, fue Shakira.

La cantante colombiana fue la encargada de cerrar el espectáculo musical previo al partido inaugural y su aparición rápidamente se convirtió en tendencia.

Las redes sociales comenzaron a compartir capturas de pantalla, videos y comparaciones relacionadas con sus movimientos sobre el escenario, una situación que suele repetirse cada vez que la artista participa en eventos masivos.

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Muchos usuarios incluso bromearon con que la intérprete parecía tener más energía que varios de los jugadores que estaban por disputar el partido inaugural.

Belinda tampoco escapó del humor de internet

La participación de Belinda también generó una importante cantidad de reacciones.

La cantante mexicana apareció como parte de la cartelera musical y rápidamente se convirtió en uno de los nombres más mencionados durante la transmisión.

Algunos memes se enfocaron en su vestuario, mientras que otros hicieron referencia a su larga trayectoria dentro del entretenimiento mexicano y a la capacidad que tiene para mantenerse vigente generación tras generación.

Como suele suceder con cualquier aparición pública de la artista, los comentarios se multiplicaron en cuestión de minutos.

Su nombre logró posicionarse entre las tendencias más comentadas de la noche junto al de otros participantes del espectáculo.

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Labubu se cuela inesperadamente en la conversación

Uno de los momentos más inesperados de la ceremonia llegó cuando varios usuarios detectaron la aparición de dos Labubus dentro del espectáculo.

La breve presencia de los populares personajes fue suficiente para que las redes sociales comenzaran a reaccionar.

Las publicaciones no tardaron en preguntarse qué hacían los famosos muñecos en la inauguración de la Copa del Mundo y muchos usuarios bromearon con que el fenómeno ya había conquistado oficialmente el futbol.

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Los memes ya son parte del Mundial

Cada Copa del Mundo tiene momentos que quedan para la historia dentro de la cancha. Pero también existen otros que sobreviven gracias a internet.

La inauguración del Mundial 2026 dejó actuaciones musicales, homenajes culturales y una larga lista de artistas invitados. Sin embargo, para miles de usuarios, algunos de los momentos más recordados de la noche ya están circulando en forma de memes.

Entre las reacciones a Shakira, las bromas sobre Belinda, la inesperada aparición de Labubu y los comentarios sobre el espectáculo en general, las redes sociales demostraron que el torneo no solo se juega en el césped, sino también en cada publicación compartida por los aficionados.

Aquí te dejamos los mejores memes:

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