¡Impactante! Filtran el video del momento exacto de la detención de Britney Spears

La preocupación por Britney Spears volvió a crecer luego de que se filtrara el video del momento exacto en el que fue detenida por la policía en California tras conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol y medicamentos recetados.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, muestran a la ‘Princesa del Pop’ en una tensa interacción con los oficiales.

¿Cuándo detuvieron a Britney Spears?

El incidente ocurrió el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, California, luego de que las autoridades recibieran reportes sobre un automóvil BMW que circulaba a alta velocidad y de manera errática. Según los informes oficiales, dos agentes acudieron al lugar y persiguieron el vehículo durante varios minutos antes de que la cantante finalmente aceptara detenerse.

La cantante fue detenida en California tras manejar erráticamente. (Foto: Grosby Group)

Aunque el arresto ya había sido reportado semanas atrás, la difusión del video volvió a encender el debate sobre el estado emocional y mental de la artista, especialmente después de los años de polémica que rodearon la tutela legal encabezada por su padre, Jamie Spears.

En las imágenes se observa a Britney hablando rápidamente, visiblemente nerviosa y cambiando constantemente de actitud frente a los policías. Por momentos luce desafiante y molesta; segundos después intenta mostrarse amable e incluso bromear con los agentes.

Britney Spears mostró una actitud cambiante frente a los policías. TMZ

¿Qué hizo Britney Spears en su detención?

Uno de los detalles que más llamó la atención de los usuarios fue que la cantante hablaba ocasionalmente con un marcado acento británico, algo que ya había ocurrido anteriormente en algunas de sus publicaciones y apariciones públicas.

Pueden venir a mi casa; les prepararé comida, lasaña o lo que quieran”, se escucha decir a la artista en el video. “Tengo piscina”, agregó mientras intentaba convencer a los oficiales de relajarse antes de someterse a la prueba de alcohol.

De acuerdo con el reporte policial, Britney inicialmente negó haber consumido alcohol o sustancias, pero finalmente no logró superar la prueba de sobriedad realizada por las autoridades. Horas después fue liberada con un citatorio judicial para comparecer ante el tribunal en mayo.

¿Cuál fue la condena de Britney Spears por conducir ebria?

Un juez determinó que la cantante deberá cumplir 12 meses de libertad condicional, además de seguir estrictamente un programa relacionado con tratamiento de salud mental y abuso de sustancias.

Uno de los puntos clave fue garantizar que la señora Spears continúe con su tratamiento”, explicó el juez encargado del caso durante la audiencia, según medios estadounidenses.

La artista no habría superado la prueba de sobriedad. Especial

El abogado de la cantante, Michael Goldstein, evitó profundizar sobre el caso, aunque aseguró que Britney tiene la intención de cumplir todas las condiciones impuestas por las autoridades.

Fans se preocupan por la salud de Britney Spears

La filtración del video provocó una ola inmediata de reacciones en internet. Mientras algunos usuarios criticaron el comportamiento de la cantante durante la detención, otros expresaron tristeza y preocupación por la situación personal que atraviesa desde hace varios años.

Fans expresaron preocupación por el estado emocional de Britney. Reuters

Muchos seguidores recordaron que Britney recuperó oficialmente el control de su vida y finanzas en 2021, después de permanecer durante 13 años bajo una polémica tutela legal que dio origen al movimiento #FreeBritney y se convirtió en uno de los casos más mediáticos de la industria del entretenimiento.

Desde entonces, la artista ha mantenido una intensa actividad en redes sociales, donde constantemente comparte videos bailando, mensajes personales y reflexiones que frecuentemente generan debate entre sus fans y la opinión pública.

La cantante enfrenta 12 meses de libertad condicional. Reuters

En meses recientes también han surgido rumores sobre presuntos problemas de salud mental, además de reportes relacionados con episodios de ansiedad y comportamientos erráticos. Sin embargo, personas cercanas a la cantante aseguran que Britney intenta mantenerse enfocada en reconstruir su vida y fortalecer su relación con sus hijos, Sean Preston Federline y Jayden James Federline .

De hecho, recientemente fue vista disfrutando de un viaje en yate junto a ellos, algo que muchos fans interpretaron como una señal positiva dentro de una etapa especialmente complicada para la artista.

Por ahora, Britney Spears no ha hecho declaraciones públicas sobre la difusión del video. Pero el caso sigue generando preguntas sobre su estabilidad emocional y el difícil proceso que ha enfrentado para recuperar el control de su vida.